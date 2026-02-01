閃兵案求刑2年8個月後 修杰楷首度更新社群只寫6字

男星修杰楷去年身陷閃兵風波，遭檢方求刑2年8個月。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星修杰楷去年身陷閃兵風波，還因閃兵案遭到警方上銬拘提，日前檢方求刑2年8個月。修杰楷去年舉捲入閃兵案後，生活便趨低調，鮮少於公開場合露面，最近一次現身是參加歌王「老蕭」蕭敬騰岳父林光寧家祭。今(1)修杰楷首次更新社群動態，以6字分享日常生活。

修杰楷上個月出席蕭敬騰岳父林光寧追思會，參加家祭，當時賈靜雯並未陪伴在身旁，散場時修杰楷也並未透露自己何時會重新開始工作，更指出自己最近都在陪小孩。

廣告 廣告

修杰楷今日在社群公開發動態，內容是手錶上的紀錄他跑了6.02公里，耗時32分14秒，並寫下「有跑就很棒了」6個字。

【看原文連結】

更多自由時報報導

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

攻頂101還沒完！霍諾德曬「幕後視角」送上台北世界級場面

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

大S忌日將至...韓節目直擊具俊曄哀戚身影 雨中守墓低語「熙媛比我辛苦」

