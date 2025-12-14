閃兵案燒出修法！替代役首分A、B級 「這些病症」以後也要服役

即時中心／温芸萱報導

兵役制度再度迎來重大調整，這次關鍵就在「替代役A、B級」的入法。國防部因應先前藝人涉嫌以不實病史規避兵役所引發的社會爭議，12日預告修正「體位區分標準修正草案」，核心精神就是透過更細緻的分級制度，補上制度漏洞，強化役男服役的公平性。

因為先前鬧得沸沸揚揚的藝人「閃兵」案，其中有人偽造高血壓診斷「閃兵」，為回應外界質疑並強化制度公平性，國防部日前正式預告修正「體位區分標準修正草案」，針對免役、替代役與常備役條件進行大幅調整，希望堵住漏洞，也讓兵役制度更貼近現況。

國防部說明，現行體位區分標準自民國63年實施以來已多次調整，最近一次修正為2023年。不過相較新加坡、南韓等同樣實施徵兵制度的國家，台灣役男免役比例偏高，統計顯示約達16%。隨著醫療技術進步，不少疾病已可控制或治癒，因此有必要重新盤點相關規定，以維護服役公平並配合國家兵役政策。

據《中央社》報導，此次修正的一大重點，是將替代役細分為A、B兩級。國防部指出，不同替代役單位的工作性質差異明顯，透過分級制度可更貼近實際需求。整體修正內容涵蓋「體位區分標準表」共193項，其中有180項進行調整，牽涉常備役、替代役與免役體位的重新界定。

在體重標準上，A、B級替代役成為關鍵緩衝區。草案規定，BMI介於15至16.5，或介於32至37.5者，列為替代役A級；BMI低於15或高於37.5但未達45者，則為替代役B級，僅BMI超過45才可免役。換算下來，身高170公分的役男，體重須超過130公斤才符合免役條件，遠高於現行標準。

身高認定同樣納入A、B級設計。未來僅身高未滿144公分者得以免役，145至149公分者列為替代役A級，其餘不符常備役條件者，則歸入替代役B級；只要身高達150公分以上，即符合常備役體位。

只有中度以上高血壓，且合併心臟、腎臟或周邊血管等實質器官病變者，才能判定免役；中度或重度但未出現器官病變者，則須分別服替代役A級或B級。為確保判定客觀，役男還須住院1至3天，接受24小時連續血壓測量。

而過去常被視為「免役捷徑」的扁平足，也在此次修法中被重新定位。足弓角度過大者，不再直接免役，而是改列替代役A級；其他足部嚴重變形者，則依程度納入替代役B級。

