閃兵案爆不完 劉世芳：未來體檢要結合就醫紀錄

藝人「閃兵」案爆不完，最高檢建議修法將《妨害兵役治罪條例》刑期由現行5年以下，調高為7年以下有期徒刑，國防部長顧立雄6日表示將與內政部及相關部會研議修法可行性。內政部長劉世芳回應，修法態度與國防部一致，希望加重刑期，且「體位區分標準」一定要加嚴。她也透露，精神疾病部分，未來體檢時擬結合就醫紀錄，「才知道是假裝的、還是裝假的。」

劉世芳今天於部務會報後接受媒體提問，針對國防部將與內政部研議《妨害兵役治罪條例》修法等議題，劉世芳表示，在加重刑期上面，尊重法務部，因為加重刑是定上限，不是每一個人都是7年，國防部好像也是傾向這樣的態度，大致上內政部與國防部的態度都非常一致，然後體位區分標準一定要加嚴。

至於體位區分標準的修正進度，劉世芳表示，據她所了解，國防部傾向於明年4月定案，如果有精神疾病的話，可能在體檢時跟健保的就醫紀錄結合，才知道是假裝的、還是裝假的，大概要有雙重確認的機制，此機制牽涉到內政部、國防部跟衛福部。

至於內政部擬將免役標準拉高至BMI值45，劉世芳打趣說，「應該是先確定他是屬於天生的，還是裝出來的，他過來也會讓他減重，讓他回去服常備兵役，這是開玩笑。」隨後，她才又說，如果涉《妨害兵役治罪條例》，內政部可能會希望檢察官加重刑期。

劉世芳也再次喊話，「不要閃、不要刻意去閃，台灣的健保制度實施那麼久了，有可能役男身體狀況一年不如一年，健保不是垮了嗎？這不是很奇怪，所以太會假造也不好。」

