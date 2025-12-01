閃兵案衝擊事業！傳陳柏霖婚禮延期 暫緩娶庭瑄

〔記者王靖惟／台北報導〕陳柏霖與小6歲的女友庭瑄愛情長跑13年感情穩定，先前曾傳出結婚好消息，時間點可能落在今年10月底到年底之間，但今年卻爆發閃兵案，陳柏霖涉嫌閃兵，事業受到衝擊，連結婚大事也得暫緩。

根據《鏡周刊》報導，陳柏霖傳出即將在今年底之前舉辦婚禮，娶回與之交往相伴數年的庭萱，但涉入閃兵案後只能暫緩結婚計畫，為此必須一一打電話向家人、好友及相關廠商說明，陳柏霖近期感到心煩，而婚禮遙遙無期不知道會延到何時。

廣告 廣告

陳柏霖於今年上半年在紐西蘭向小他6歲的庭瑄求婚成功，婚禮應邀嘉賓還有與之多年交好的朋友桂綸鎂與房祖名，沒想到陳柏霖10月陷入閃兵案，陳柏霖承認「年少時做出了取巧荒謬的選擇。」遭檢方求刑2年8個月，有律師指出檢方不願給陳柏霖及其他閃兵藝人緩刑空間，此舉將重重打擊陳柏霖的演藝之路，傳出婚禮也因而延期。

根據報導另也傳出婚禮延期後，有承辦陳柏霖婚禮食宿與交通的廠商，收到婚禮延期消息後，由於不認識陳柏霖本人，因此託友人在台打聽陳柏霖的消息並詢問婚禮的確切時間，形同證實陳柏霖原先計畫年底即將舉辦婚禮的消息。

【看原文連結】

更多自由時報報導

濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝

濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出

下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

