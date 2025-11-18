閃兵案認罪！王大陸曝分5次繳360萬 價差百萬兜不攏？

台北市 / 綜合報導

藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。王大陸在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，針對閃兵價碼、交錢等細節，鉅細靡遺。王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共付了360萬，和陳姓主嫌說的260萬，有一百萬的差價。誰說謊？還是有人記錯，錢流向哪？法院不排除傳喚兩人，當庭對質。

藝人王大陸VS.記者說：「(有被黑哥勒索嗎)。」戴著黑色帽子黑色口罩，一身低調樸素藝人王大陸，撐著傘走進新北地院，藝人王大陸VS.記者說：「(很多藝人都被你扯出來了)，(會覺得抱歉嗎)。」雖然之前已經來過幾次，但為閃兵案出庭是第一次，可能太急了連身分證都忘了帶，法官審酌他是名人，身分方便確認特別通融。

藝人王大陸VS.記者說：「(被求刑一年會擔心嗎)。」面對記者提問不發一語，不過在庭上可不一樣，兩度鞠躬致歉，坦承因無知犯下錯誤，認罪求法官輕判，閃兵價錢交付過程王大陸在庭上鉅細靡遺，第一次給黑哥陳姓主嫌30萬，在國父紀念館面交，對方說要補到100萬，第二次在住家交付70萬，結果陳姓主嫌後續又索要2筆，王大陸殺價協商後打折，再付200萬，而最後一次則是用匯的，前前後後共付360萬，但陳姓主嫌說只收260萬，金額落差100萬。

知情人士說：「因為主嫌他一個人，他沒有辦法隻手遮天嘛，這個錢拿出來，是不是有相關人需要做手腳的，你沒有拿到好處，怎麼可能幫他們蓋章。」這對不上的100萬，究竟是記錯還是流向第三人，法院也將再傳喚王大陸當證人，不排除和主嫌當庭對質。

知情人士說：「他這一百萬打點相關人是無可厚非，一定是拿來打點的，那至於說他到目前為止，還沒有把這些相關的承辦人員給咬出來，是怕事情牽連太大。」王大陸被檢方求刑一年，閃兵價碼更是比別人多好幾倍，金額背後恐怕牽涉更多內幕。

