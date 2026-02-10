閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了

陳柏霖涉閃兵案後全面神隱。（圖／翻攝自陳柏霖Instagram）





演藝圈閃躲兵役案件連環爆，多名藝人涉嫌找「閃兵集團」偽造病歷逃避兵役，第一波搜索行動王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人均已被起訴，新北地檢署後續再起訴12人，其中陳柏霖、修杰楷、Energy謝坤達與張書偉、棒棒堂廖允杰（小杰）遭檢方建請求刑2年8月。陳柏霖如今被爆出事業、婚事全卡關，陷入低谷。

根據《鏡週刊》報導，陳柏霖去年10月爆出閃兵案後，演藝事業全面停擺，與黃宣一起主持的節目《出去一下What A Trip》第二季製作單位正在籌劃中，但傳出「不會再安排陳柏霖主持新的一季」消息，確定將他踢出主持人名單。

廣告 廣告

由陳柏霖擔任董事長的境外公司「無敵影業」也傳出遭友人掏空，平時沒在過問公司財務的他，近日突然發現帳目異常，不過經紀人回應《EBC東森娛樂》記者表示：「謝謝關心，該則報導並不確實。」否認傳聞。

陳柏霖與女友庭瑄愛情長跑13年，他去年5月在紐西蘭皇后鎮搭乘「雪地直升機」求婚成功，原本要在去年底完婚，如今因為閃兵案婚事卡關，預約的紐西蘭餐廳業者毫不知情，曾越洋打聽婚禮延期消息，至今仍未取消。陳柏霖全面神隱，傳出飛往西班牙度假，目擊者表示他身邊不見未婚妻庭瑄。



【更多東森娛樂報導】

●女星對戲到一半落跑！卞慶華被嫌「嘴巴有大便味」慘退貨

●改編林宅血案沒問林義雄！《世紀血案》遭抵制「導演身分被起底」

●許瑋甯哽咽憶「家人相繼離世」！談楊丞琳尷尬回11字

