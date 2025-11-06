閃兵案還有未爆彈？文化部遭疑「幫藝人洗白」 洪孟楷轟可恥

藝人閃兵風波持續擴大，從王大陸開始，牽扯出一連串的人，還有「棒棒堂」威廉、小杰，Energy書偉、坤達、修杰楷等人，金鐘影帝薛仕凌、歌手阿達日前也相繼自首。如今疑似還有未爆彈？內政部長劉世芳昨已示警，國民黨立委洪孟楷則喊話，要這些人快點自首。

內政部長劉世芳昨天表示，目前4波檢調單位查察的對象，內政部早在3、4個月前就請縣市政府、各地檢調單位幫忙查察。她呼籲不管是藝人、明星或一般人，如果有違反「妨害兵役治罪條例」，甚至在體檢的時候，做出大家都沒有辦法接受的事，還是出來自首會比較好。

洪孟楷也在昨（5）日播出的《庶民大頭家》節目中重砲，藝人閃兵完全不可取，如果說現在還有任何一個藝人，過去僥倖或還沒有被爆出來的話，他真的也公開呼籲「趕快自首」。

洪孟楷進一步說明，自首是面對自己的過錯，「你自首面對了之後，也許未來在演藝發展的這條路上，還有可以彌補的機會；但如果說你現在犯了錯，你還不願意，還要等到檢調來，你還存著僥倖的心態的話，那真的沒有什麼好講的，這是實在話」。

洪孟楷認為藝人閃兵完全不可取，喊話若還有沒有被爆出來的人，應該要「趕快自首」。（圖／翻攝自中視新聞YouTube）

洪孟楷坦言，他看到「文化部長李遠考慮讓閃兵藝人拍軍教片將功贖罪」的新聞，原本沒有想去質詢的他，為了這件事馬上再跑去質詢，請文化部長好好地說清楚，「文化部是要來幫這些閃兵藝人洗白是不是？他閃兵已經夠可恥了，結果未來可以拍這些軍教片？」對此，文化部長連忙澄清是「一般的藝人」。

洪孟楷認為，應該是要讓有當兵的藝人，而不是閃兵了之後，還可以拍戲劇，「之後是不是可以拿文化部的預算？得文化部的標案？來做他的演藝發展，把他洗白」。好在文化部長後來有說清楚，是要鼓勵一般藝人，甚至如果有當兵的更好，也凸顯韓國和台灣當兵文化的不同。

