閃兵案開庭 張書偉認罪道歉

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Energy成員張書偉（前）涉閃兵遭起訴，12日在庭上認罪。張書偉對於自己犯下的錯誤影響到兵役公平性，再次跟社會大眾說聲抱歉。（中央社）

本報綜合報導

男團Energy成員張書偉涉閃兵遭起訴，12日在庭上認罪，辯護人稱當時是為保住工作機會才犯案，盼輕判或緩刑。檢方認為張書偉抱僥倖心態直至被拘提才坦承犯行，與所稱有自首之意不符。

新北檢警去年2月起偵辦閃兵案，查出多名藝人涉找上主嫌陳志明，涉偽造高血壓躲兵役。新北檢去年10月拘提修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等，11月以妨害兵役、偽造文書等罪起訴，具體求刑2年8月。

張書偉昨在庭上坦承全部罪行，稱當初是透過友人介紹認識陳志明，以10萬至20萬元請他處理，但確切價錢已記不清。

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辯護人說，在檢警前2波專案查緝時，張書偉曾考慮自首，但因團體才剛復出，怕影響到其他成員，盼以較審慎方式面對，未料在前往自首前就被拘提，考量其目前工作全停擺無收入，妻子才剛生雙胞胎需休養，身為家中唯一能工作的經濟支柱，盼從輕量刑或宣告緩刑。

檢察官指出，從手機勘驗內容可知，去年2月閃兵案延燒甚大時，張書偉卻抱持僥倖心態，直至去年10月被拘提，見無法再掩蓋時才坦承犯行，與其所辯有自首之意完全不符。張書偉離開法院時面對媒體時鞠躬致歉，表示對於自己犯下的錯誤影響到兵役公平性，再次跟社會大眾說聲抱歉。