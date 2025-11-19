閃兵案開庭 王大陸當庭認罪：對大家致上誠摯歉意
藝人閃兵案今（18）天上午開庭，王大陸首次親自出庭，身穿黑衣黑帽、戴著口罩撐傘現身法庭，開庭14分鐘隨即認罪，並表達誠摯歉意，同時也交代為了閃兵給出的360萬，是以4次現金加匯款交付。
針對藝人王大陸等人偽造病歷閃兵案，新北檢前後經歷了三波搜索，逮捕閃兵集團陳志明等人，王大陸被依偽造文書，具體求刑1年。上午他身穿黑衣黑帽、戴著口罩撐傘低調現身，不過面對媒體詢問皆不發一語。而他今日首度遭傳喚應訊，開庭14分鐘便直接認罪，承認自己當時所做的行為有欠考量，更直接90度鞠躬說「我在此誠摯地跟大家致歉」。
至於閃兵金額，主嫌原本認定王大陸只付260多萬，但王大陸今天在法庭上確認金額為360萬，在第一次給30萬之後，主嫌要求補齊100萬，因此再用現金70萬補足，後來主嫌又要求150萬外加66萬，兩人經溝通協商後給出約200萬，而最後一次的60萬則是匯款，坦承自己是以4次現金加匯款的方式交付360萬元。
在交代整起事件過程後，王大陸的律師表示希望能夠進行簡易判決，不過遭檢方拒絕，因此法官要求下次開庭時，王大陸可能會以證人的身分，為其他人繳交的金額作證，王大陸也說會準時出席，不過他在離開法庭後仍然不發一語，拒絕受訪直接離開。
※未經判決確定者，應推定為無罪
責任編輯／馮康蕙
