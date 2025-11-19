開庭11分鐘就結束！王大陸忘帶身分證 律師盼輕判

王大陸當庭鞠躬。（圖／記者游承霖攝影）

藝人王大陸閃兵案，今天（18日）上午首度在新北地院開庭審理，王大陸在2律師陪同下出庭應訊，庭中曾起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，僅11分鐘就開庭完畢，後續依舊不發一語，在律師陪同下離開新北地院。

據悉，新北地院今天（18日）上午9時30分，首度傳喚王大陸召開準備程序庭，王大陸上午9時15分就現身新北地院，在2律師陪同下，撐傘走進地院，面對現場大批媒體，低頭不發一語。

而王大陸開庭時還出了小包，法官一開庭就詢問他「為什麼沒帶證件？」王大陸則致歉表示，因為出門太趕，所以忘了帶證件，後續面對法官詢問是否有任何意見時，王大陸起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，法官也隨即要求他坐下。

而王大陸的律師也代為主張，王大陸坦承犯行，犯後態度良好，如今也已入伍服替代役，服役期間表現良好，期盼能輕判，給予易科罰金的或緩刑之刑。

