開庭11分鐘就結束！王大陸忘帶身分證 律師盼輕判
藝人王大陸閃兵案，今天（18日）上午首度在新北地院開庭審理，王大陸在2律師陪同下出庭應訊，庭中曾起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，僅11分鐘就開庭完畢，後續依舊不發一語，在律師陪同下離開新北地院。
據悉，新北地院今天（18日）上午9時30分，首度傳喚王大陸召開準備程序庭，王大陸上午9時15分就現身新北地院，在2律師陪同下，撐傘走進地院，面對現場大批媒體，低頭不發一語。
而王大陸開庭時還出了小包，法官一開庭就詢問他「為什麼沒帶證件？」王大陸則致歉表示，因為出門太趕，所以忘了帶證件，後續面對法官詢問是否有任何意見時，王大陸起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，法官也隨即要求他坐下。
而王大陸的律師也代為主張，王大陸坦承犯行，犯後態度良好，如今也已入伍服替代役，服役期間表現良好，期盼能輕判，給予易科罰金的或緩刑之刑。
更多東森新聞報導
王大陸現身了！閃兵案首開庭 不發一語低調進法院
新北少女互毆同性伴侶！ 警到場赫見她竟酒駕無照上路
誇張！離譜駕駛不禮讓行人還撞嬰兒車肇逃 傻眼畫面曝光
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
閃兵5藝人遭求刑2年8月！律：很明顯要去關
娛樂中心／饒婉馨報導藝人閃兵案第三波延燒至今，新北地檢署14日偵結，知名藝人修杰楷、張書偉、謝坤達、陳柏霖、廖允傑都遭起訴，並求處2年8個月有期徒刑。對此，律師陳君瑋發文表示「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關」。民視 ・ 19 小時前
閃兵案出庭14分鐘 王大陸認罪「兩度鞠躬道歉」
藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。他在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，對檢方起訴內容無異議，開庭時間僅14分鐘。而針對閃兵價碼，王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共...華視 ・ 23 小時前
王大陸出庭竟忘帶身分證：太趕忘了…網笑翻：開庭與開溜，選擇開天窗
藝人王大陸涉嫌豪砸360萬透過主嫌陳志明假造心臟有問題，騙取醫師開立驗退證明，雖未成功仍服役，但引起檢警高度重視且進一步調查，竟牽扯出一連串藝人也涉案其中。王大陸昨（18）日首度開庭時，全數認罪並道歉，但卻因為忘了帶身分證，被法官詢問，他則聲稱因為出門太趕「一時忘記了」，而這段小插曲也引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國民法官「首例」大逆轉！他酒駕撞死人被判「沒收BMW」 三審撤銷發回法界有雜音
新北男子洪伯軍前（2023）年清晨酒駕撞死王姓七旬翁，一審國民法庭認定洪男不能安全駕駛，且鄰近行人穿越道卻未禮讓行人，因而致人於死，重判6年3月徒刑並諭知沒收「犯罪工具」BMW。二審駁回上訴，洪伯軍上訴後卻出現逆轉，最高法院認定，《刑法》對酒駕已加重處罰，無從再依《道路交通管理處罰條例》加重，且過失行為不得沒收犯罪工具，原審應敘明理由，據此將全案撤銷發回更審，引發法界雜音。太報 ・ 1 天前
閃兵案 王大陸出庭（1） (圖)
新北地方法院18日針對閃兵案再開庭，傳喚藝人王大陸（前中）出庭。中央社 ・ 1 天前
閃兵案新北地院開庭 王大陸訊後離去（2） (圖)
新北地方法院18日針對閃兵案再開庭，傳喚藝人王大陸（前中）出庭，訊後他在大批媒體包圍下離開法院。中央社 ・ 1 天前
輝達財報公布在即 台韓股遭賣超最重
輝達（NVIDIA）財報公布在即，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超29.4億美元最多，其...聯合新聞網 ・ 1 天前
王大陸開庭匆匆忙忙 「忘帶身分證」拿駕照影本報到
男星王大陸閃兵，今天(18)上午開庭，但他說出門太趕忘記帶身分證，最後是用卷裡的駕照影本報到。他在庭上認罪，兩度鞠躬，說自己犯錯，要向大眾道歉。但庭訊14分鐘結束後，他面對鏡頭，依舊一言不發。這次開庭還曝光，他入伍前補辦證件，當時說是遺失，結果根本是被扣在閃兵集團手裡。 #王大陸#開庭#忘帶身分證東森新聞影音 ・ 21 小時前
必勝客這經典口味88了！親筆信曝光 網崩潰：那我去看達美樂
知名披薩連鎖品牌「必勝客」今（17日）上午發文，繼上回「人事異動」後有最新進度，由章魚燒本人宣布「和風章魚燒」口味將暫別菜單，讓老饕們不捨哀喊「別走」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《社會》王大陸當庭鞠躬認罪喊「無知犯錯」 11分鐘開完閃兵庭
【時報-台北電】藝人王大陸涉找「閃兵集團」逃兵，今（18）日新北地方法院首度開庭審理，王大陸當庭鞠躬道歉認罪，表示是「因無知犯下的錯誤」，並稱他在國父紀念館附近與住所交付集團首腦陳志明300萬、再匯款60萬作為逃兵酬勞，辯護人則表示希望考量認罪、也已當兵9月，給予易科罰金，花11分鐘簡單開完準備庭。 檢方指控，王大陸為了躲避服兵役，以360萬作為逃兵的代價，將健保卡、身分證拿給陳志明代辦逃兵，由陳的手下李名宸冒名頂替就醫，偽造高血壓病歷，但因王大陸長年在境外、時間不易配合，加上陳志明因案入監告吹。王大陸另事後向戶籍地信義區戶政事務所與衛福部中央健康保險署台北業務組謊稱身分證與健保卡遺失辦理補發，被起訴偽造文書。 準備程序庭上，王大陸起立鞠躬向法官道歉認罪，稱「因無知犯下的錯誤」，表示他原先以30萬為代價，和陳志明在國父紀念館附近交錢，後來又在住所和陳志明以100萬再面交，又再以155萬、66萬談妥再給200萬，並在住所面交，最後又匯款60萬，共支付360萬元，付錢時都只有他和陳志明在場。 王大陸的辯護律師曾益盛表示，雖然找人代看診的犯罪動機不可行，但指出王大陸已當兵9月，申請健保卡和身時報資訊 ・ 1 天前
王大陸閃兵扯出一堆藝人 今當庭認罪求從輕量刑
【緯來新聞網】男星王大陸今年2月因曾找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，遭檢警逮捕，更引起後續分別於緯來新聞網 ・ 1 天前
王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝
娛樂中心／曾郁雅報導藝人王大陸被抓包砸360萬試圖以「病歷造假」方式閃兵，沒想到案件深挖意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，其中包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等5人，14日被檢方以「最壞示範」為由，向法院求刑2年8月，如今（18日）王大陸則因被檢方以「這理由」補求刑1年而首次為閃兵案出庭了。民視 ・ 1 天前
關西壽喜燒搶暖冬商機 引進日本和牛.海鮮全上桌
財經中心／唐詩晴、張智凱 台北報導天氣一變冷，火鍋市場馬上動起來，台北預約名店，主打"和牛海陸宴"的業者，除了吃得到海膽、龍蝦，日本A5和牛，還是特別從日本宮崎引進的"松銘炳牛"，不同於大家常見的關東壽喜燒，這回推出關西風壽喜燒、不過今年牛肉龍蝦蔬菜都上漲兩成，業者怎麼維持價格讀漲價，一起來了解。民視財經網 ・ 17 小時前
川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將在某個時間與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對話，同時不排除派美軍進入委內瑞拉。中央社 ・ 1 天前
管制期仍有芬普尼蛋流入台中！衛福部祭「風險分層」 大規模鎖定「C碼籠飼蛋」稽查
彰化文雅畜牧場爆發農藥「芬普尼」蛋品汙染事件，盡管農業部緊急啟動「移動管制」，但台中蛋行又檢出該廠毒雞蛋，衛福部長石崇良強調，將採「風險分層」方式，抽驗所有洗選蛋噴印編號C蛋品，即一般籠飼雞蛋。NOW健康 ・ 23 小時前
Cloudflare故障波及普發現金網站 數發部：不影響領取
國際網路資安服務商Cloudflare今晚發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作！數發部晚間表示，普發現金網站（10000.gov.tw）也出現連線不穩定或無法正常開啟，但不會影響民眾領取權益，民眾若遇網站連線不穩，可稍後再重新嘗試，或使用ATM領現方式。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 18 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前