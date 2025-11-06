閃兵案頻傳提高刑期至7年？顧立雄回應了

▲ 最高檢籲提高「閃兵」刑責為7年，國防部長顧立雄做出回應。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 藝人閃兵案頻傳，最高檢已下令全國各地檢署，對於「閃兵」案件應從嚴從速偵辦，同時強烈建議修法將妨害兵役刑責由現行5年以下提高至7年以下有期徒刑，以杜絕僥倖心態。針對是否支持提高「閃兵」刑責，國防部長顧立雄今（6）日表示，會由國防部跟內政部相關部會進行研議。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部部報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。顧立雄並於會前受訪。

媒體詢問國防部是否支持提高逃避兵役的刑責？顧立雄回應表示，《妨害兵役治罪條例》相關刑責的問題，會由國防部跟內政部相關部會來進行研議，至於除役年齡跟妨害兵役其實沒有連結在一起，當有構成妨礙兵役的話就會治罪，至於除役年齡會考慮不同階層達成任務所需年齡會做適切考量。

媒體詢問美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。顧立雄回應表示，他提到台灣要發展先進科技，讓台灣成為不可或缺角色，他也有特別提到，台灣正在朝向這個方向，就安全議題而言，台美之間都有共識，要強化自我防衛能力，美國也會協助強化自我防衛能利，同時在印太周邊結合理念相近國家，共同提升集體嚇阻能力，來以實力確保和平，這仍然是美國不變方向。

