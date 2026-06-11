閃兵潮反受益？鳳小岳「狂接7代言」大賺8位數 親揭真實心聲

鳳小岳今出席保健食品代言活動。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕鳳小岳今出席保健食品代言活動，因去年男星閃兵潮後，他陸續接到7支以上代言，進帳超過8位數，收入頗豐。是否因閃兵潮反倒成為「受惠」一族，因此吃到紅利接到更多活動？他很有風度微笑回：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力(才有這些代言活動)。」還自嘲畢竟出道20年，去年才首度拿下金鐘迷你劇戲王。

去年男星閃兵潮後，鳳小岳陸續接到7支以上代言。(記者胡舜翔攝)

不過得獎後的後續效應，確實帶給他意料之外的感動。他透露去年參與的戲劇作品《人生清理員》並非大紅大紫的作品，但至今仍細水長流：「一直陸續都有人看，一直都有新的觀後感，很多人在IG留言、突然發訊息給我。那部戲對我來說是很大的鼓勵。」

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由於這兩年他將大量精神投注在音樂創作上，曾一度心想「好好努力做音樂就好」，因為建立音樂事業極需時間，此時去年戲劇作品所回饋的溫暖，無疑是一劑強心針，「讓我可以繼續走下去。」

鳳小岳現階段在等待好劇本，也已著手當編劇、開發電影。(記者胡舜翔攝)

當被問到是否覺得自己正「走大運」或「工作接到手軟」？他謙虛笑稱：「不會啦，去哪都是你(指曝光度高)，非常感謝大家，我很榮幸。」對於名利的起伏，他分享了資深前輩黃秋生對他說的一番話，這段話至今仍深深影響著他，黃秋生開導他演藝圈這條路本來就是上上下下，一定要保持平常心，「不要在上面的時候太開心，低潮的時候太傷心。」而他現階段在等待好劇本，也已著手當編劇、開發電影。

鳳小岳和家人都很注重健康，近期還安排全身健康檢查。(記者胡舜翔攝)

此外，他和家人都很注重健康，近期還安排全身健康檢查。他提到媽媽一直都注重飲食，「她練功、打太極拳、打坐，24節氣也會傳訊息叮嚀我該注意什麼事。」他甚至指出最近剛過芒種，「我家基本上無時無刻都會養生，這是最長期的投資。」他最愛的保健方式是泡腳，樂呵呵直說：「大家真的不要小看這件事，我們住在溫泉地區一帶，去泡溫泉非常方便，很讚。」

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