閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉

藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。

王傳一（左）與朱德剛（右）首度合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王傳一表示父親是榮總醫院醫師，知道他體位一定正常，因此特別叮囑「時間到了就去當兵」，他也表明自己沒有家族性遺傳疾病，笑說「我爸有一些皮膚病、禿頭，問題是我沒有」。針對閃兵案中，男星供稱透過友人與「閃兵集團」首腦陳志明接洽，他透露自己入伍前未有相關接觸，喊話涉案應好好面對。

回憶起軍中生活，王傳一扣除1個月軍訓課折抵，共服役11個月，當時被分發至裝甲兵部隊，負責砲塔維修工作，每隔2、3週也會被藝宣大隊借調拍攝《莒光園地》，因此有機會進入許多平時進不去的軍營，是相當難得的體驗。他坦言自己入伍前個性浮動、不夠成熟，但經過軍隊洗禮後學會服從團體，對日後拍戲有很大幫助。

王傳一當年未閃兵，也從未與閃兵集團接洽。（圖／記者鄭孟晃攝影）

朱德剛則擔任憲兵長達3年半，當時每逢前總統蔣經國理髮，便會出動部隊全面警戒、檢查現場是否有爆裂物。而他服役期間恰好碰上蔣經國過世，雖未參與扶靈，但仍有跪地哀悼。如今退伍超過30年，他對於這段經歷依舊歷歷在目，也認為當兵後明顯感受到自己的成長。

朱德剛曾擔任憲兵，服役期間還遇上蔣經國過世。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，王傳一正是在拍攝《莒光園地》時，透過共同好友樊光耀認識朱德剛，除了相當仰慕其相聲專業，也藉由戲劇、聊天從他身上獲益良多。如今王傳一跨界相聲，兩人首度合作推出《壹加一剛好比三小》，將於明年2月28日至4月25日，陸續於臺中市中山堂、國立臺灣藝術教育館南海劇場、新竹縣政府文化局演藝廳、高雄大東文化藝術中心展開演出。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

