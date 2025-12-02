閃兵男星快看！他「二三尖瓣脫垂」可免役仍去當兵 霸氣喊：不想留遺憾

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

演員古程丰出道超過10年，在演藝事業及副業都經營有成，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀同是演員的好友潘胤傑共同授課，主要是為了培養年輕的體操小選手。今（2）日正式公布兩人合作的新單曲〈並肩飛翔〉，並獲選為「台北市中正盃體操錦標賽」開幕主題曲。

古程丰推出新歌，成為「台北市中正盃體操錦標賽」開幕主題曲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰分享自己從國小六年級就有唱跳夢想，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力。」大學後更確定想唱自己的歌。潘胤傑則說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」兩人首次站上開幕舞台演唱，新歌旋律一下便帶動現場氣氛。

多年來帶領體操館孩子參加中正盃，古程丰深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作，希望打造更能代表體育精神的作品。他坦言在破千名選手前演唱既期待又緊張：「台下不只是選手，還有體育局長與長期推動韻律體操的瑞莎，壓力真的很大。」

古程丰希望用歌曲鼓勵孩子：「追夢一定會遇到質疑，但不被看好反而更有力量。古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是在堅毅的儀隊退伍，兩個人都強調勇於承擔責任，是成長最重要的力量！最後兩人也幽默提到：「我當兵我驕傲。」像是在把挺身承擔的力量，分享給台上與台下的每一位孩子。

古程丰其實可以不用當兵，但他依舊選擇去服役。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

