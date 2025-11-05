閃兵男星爆不停！Cheap開嗆若真心悔過：陳零九被抓時就該出來了

記者王芷姍／台北報導

近期閃兵案接連爆發新的男星到案，包括前團體「大嘴巴」成員、金鐘獎影帝薛仕凌與Lulu前男友阿達主動前兩天也主動自首，前往新北地檢署說明案情。經檢方偵訊後，兩人均已以新台幣30萬元交保。對此，網紅Cheap在社群平台整理出「閃兵案」爆發的時間線，批評「如果真的悔過，陳零九被抓時就該出來了」。

演藝圈閃兵風暴擴大，在阿達、薛仕凌自首前，檢調8個月至少查出15名藝人涉案。（圖／三立新聞網製圖）

藝人閃兵案再度成為網友關注焦點，對於一個月內多名男星爆出閃兵，網紅Cheap忍不住在臉書發文抨擊，指出「這幾天陸續有藝人出來『自首』，其實更像是『我知道自己跑不掉了，出來走個流程，還不用上銬』。」

Cheap更整理出整起事件的時間線，「2月王大陸，360萬買病歷開場；5月陳零九那波，一堆小咖被抓；10月：第三波炸出陳柏霖、修杰楷、Energy、棒棒堂」，痛批這些閃兵藝人「如果真的悔過，陳零九被抓時就該出來了」。

修杰楷（左）、陳柏霖（右）到案後認了「假高血壓」閃兵。（圖／翻攝自修杰楷、陳柏霖臉書）

Cheap進一步指出，這些藝人都是同一個閃兵集團操作的，如今閃兵集團首領被抓到，其犯案相關證物，包括手機、帳冊、匯款紀錄、對話紀錄、醫療合作單位等資料，早已被檢方掌握翻爛了，他直言「既然是同一個集團，Energy+棒棒堂這群，看到陳零九就抓心裡就應該有底了吧，結果不出來、不自首、不面對、繼續接工作、走紅毯、上金鐘，該不會真的覺得自己會沒事吧？」

最後，Cheap也表示「一個組織搞了8年的閃兵，檢方怎麼可能只抓10幾人？但我更想看2000年羅志祥那一世代啦」，讓外界更加好奇該閃兵集團8年來，到底幫助多少男藝人、還有哪些知名男星逃避我國兵役。

網紅Cheap在社群平台寫下:「如果真的悔過，陳零九被抓時就該出來了。」表達對閃兵案的看法。（圖／翻攝自Cheap臉書）

