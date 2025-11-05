閃兵藝人三金獎項撤不撤 文化部研議中

藝人「閃兵」延燒，文化部長李遠昨赴立院業務報告，多位立委關心。有立委認為「三金」應撤回獎項，但也有立委建議讓藝人間接回饋社會、協助國軍招募。李遠表示，文化部還在和三金團隊研擬相關法規，也會與國防部討論如何透過影視影響力協助募兵。

至於是否要追回閃兵藝人的相關獎項？李遠說，「台灣是一個包容和善良的社會」，藝人對自己的期待應該是對社會有影響力、承認錯誤，讓粉絲或讓社會觀感更好。「三金」團隊正在討論是否追回獎項，但大部分評審回饋，給獎依據是那一年表現最好的作品，幾年後卻因「閃兵」收回，理由不足。

廣告 廣告

立委羅廷瑋則提到，他不主張撤回獎項，藝人可用其他方式回饋社會，如投入國防部國軍招募。羅建議可以讓藝人拍劇或宣導片、相關教材，協助國軍招募，還透露當初想當兵是因看了「新兵日記」覺得很歡樂。

立委林楚茵說，服兵役與納稅同為國民義務，要求文化部與三金主辦單位及國防部協商，將服兵役列入資格審查，明年提出具體修正。

立委葛如鈞認為標準應「以尊重作品為前提，以社會責任為底線」，檢討是否增列其他法律與社會倫理因素，如果逃兵就撤獎，那性侵、違反兒少法，撤不撤獎？

「我滿有經驗的。」李遠表示，台灣第一個軍教片成功嶺上「就是我寫的」，文化部會來和國防部好好討論。但立委洪孟楷質疑這是讓閃兵藝人「洗白」，李遠回應，是指邀「藝人」拍軍教片而非「閃兵藝人」。

李遠說，相關單位正研議是否於三金評選規章中增訂法律及社會責任條款，將參考國際獎項經驗，召集業界代表討論，希望在評審的專業和社會觀感間找到平衡。

【看原文連結】

更多udn報導

畫面曝光！墨西哥女總統遭襲胸 隨扈竟在滑手機

粿粿、王子外遇照為何被發現？網推測1原因

不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

黃明志捲網紅命案 黃秋生親曝兩人最後對話