閃兵藝人再+1！ 「金鐘視帝」薛仕凌現身新北檢自首

藝人王大陸今年2月被查出涉嫌找閃兵集團協助偽造體位逃兵役，引發一連串風波，事後一查，人數越滾越大。今天又有藝人前往自首。是大嘴巴樂團成員薛仕凌，今天（11/4）到新北地檢署自首約莫一個多小時之後離開現場。薛仕凌曾經二度榮獲金曲獎最佳演唱組合獎，之後轉戰演員成績亮眼。2021年金鐘獎曾憑藉《生生世世》奪下戲劇節目男主角獎、《做工的人》迷你劇集／電視電影男配角獎，2023年又憑藉《台灣犯罪故事－出軌》奪下戲劇節目男主角獎。