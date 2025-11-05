閃兵藝人再+1！ 阿達涉閃兵30萬交保 經紀人：全力配合調查
台北市 / 綜合報導
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第3波，當時就有預告會繼續抓第4波的藝人，而演員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌這幾天也陸續前去自首，今（5）日藝人阿達也趕在下一波搜索前，主動前往新北地檢署自首，訊後以30萬元交保，對此阿達經紀人表示，目前事情已進入司法程序，會全力配合後續調查。
藝人阿達說：「台灣的夜市文化已經超過百年的歷史，所以夜市的好不能只有台灣人知道。」在鏡頭前能言善道，日前才憑著夜市王入圍金鐘獎，綜藝節目主持人獎的藝人阿達也傳出涉入閃兵案出面自首。
藝人阿達說：「跟著老師動滋動，跟著老師，跟著老師，跟著老師動滋動。」穿上粉色運動服，搭配著動感舞曲跟著鄭多燕老師一起動滋動，蹦蹦跳跳沒問題，看似健康無虞，本名昌璟翔的阿達，從節目「大學生了沒」出道，曾經與主持人LULU交往4年，後來組成饒舌團體「自由發揮」，同時轉型成外景節目的主持人，個人也經營美食頻道成績亮眼，沒想到也是閃兵團的成員。
藝人阿達說：「好燙。」5日中午阿達趕在下一波搜索前，主動前往新北地檢署，自首逃避兵役，檢察官複訊後以30萬元交保候傳。而前一天閃兵案持續延燒演藝圈，繼Energy前成員唐振剛和金鐘視帝薛仕凌，再度出現第三人自首。
根據了解，檢警近期如火如荼偵辦藝人閃兵案，外傳薛仕凌與阿達僅坦承曾與閃兵集團首腦聯絡，但強調沒使用對方提供的方式逃避兵役，阿達的經紀人表示，目前事情已進入司法程序，會全力配合後續調查，如今隨著越來越多人出面自首，在第4波搜索之前，恐怕還有更多未爆彈。
藝人阿達自首閃兵！今主動到案 複訊後30萬交保
藝人閃兵再+1 金鐘影帝薛仕凌主動自首.30萬交保
涉閃兵50萬交保 Energy書偉道歉：會承擔應有責任
