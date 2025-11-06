閃兵藝人緊張了！最高檢建議刑責提高至7年 顧立雄：會研議

顧立雄說，《妨害兵役治罪條例》的刑責，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。 圖：高逸帆／攝

藝人閃兵風波不斷，最高檢察署建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下；另外，國民黨立委黃健豪日前也曾提修正《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，關於《妨害兵役治罪條例》的刑責問題，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。

立法院外交及國防委員會今邀請顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

顧立雄於會前受訪表示，《妨害兵役治罪條例》的刑責問題，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。

顧立雄指出，除役年齡跟妨害兵役其實沒有完全連接在一起，因為有構成妨害兵役的行為時，就會以《妨害兵役治罪條例》治罪。至於除役的年齡，他則說，會考慮到國軍對於不同階層所能達成的任務，其所需的年齡，來做適切考量。

媒體也詢問，普立茲獎得主《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）說，「不確定美國總統川普（Donald Trump）會不會保衛台灣」，是否認為美國會支持台灣？

顧立雄回應，佛里曼也有提到台灣要發展新興科技，成為一個不可或缺的角色，台灣也正在朝向這個方向在努力。他說，就安全議題而言，台美之間都有共識，要強化自我防衛的能力，美國不但協助我國強化，並同時在印太結合理念相近國家來嚇阻中國，以實力確保和平，這是美國不變的政策方向。

另針對國防部日前公布涉及635套「可攜式無人機反制系統」公開閱覽案，金額達96億餘元，顧立雄則說，這些都還在建案中，這時候細節不便透露。

