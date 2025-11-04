閃兵藝人+1 薛仕凌赴警局自首 訊後30萬元交保

生活中心／綜合報導

閃兵藝人再加一！2007年以嘻哈團體大嘴巴出道的藝人薛仕凌，今天中午自己前往新北市永和分局自首，做完筆錄移送新北地檢署，裁定30萬元交保。不過今年五月，薛仕凌被問到兵役一事，他才信誓旦旦的說，自己因為遺傳性高血壓，所以沒有當兵。

藝人閃兵案再加一人，三年拿下三座金鐘獎的藝人薛仕凌，4號中午自己前往警局自首，檢方訊後依妨害兵役及偽造文書罪，裁定30萬元交保。藝人薛仕凌（2025.05）：「去驗的時候沒有過，然後就要再去檢驗，後來就要檢驗第三次，對然後才說不行（當兵）。」

薛仕凌今年五月才在媒體前談及自己因為遺傳性高血壓不用當兵。（圖／民視新聞）

今年五月閃兵案開始延燒，薛仕凌才針對自己的兵役問題，說原本大學畢業就要去當兵，但體檢時發現有家族性高血壓，信誓旦旦沒有問題，殊不知半年後，自己打臉。大嘴巴"结果咧"：「结果咧 结果咧 结果咧 结果咧，大嘴巴誰還在亂講話，大嘴巴讓我們來稱霸。」結果咧，還是得出來面對，薛仕凌2007年以嘻哈團體大嘴巴出道，不只拿了兩座金曲獎，2020年以電視劇生生世世和做工的人，一年奪下兩座金鐘獎男主角，和迷你劇集男配角獎，2023年又以台灣犯罪故事再度拿一座金鐘影帝。

閃兵藝人再加一，藝人薛仕凌4號中午自己到永和分局自首。（圖／民視新聞）



藝人薛仕凌（2019）：「我在裡面是最菜的，我在現場很常被導演刁，也很常覺得自己在拖累大家，很害怕自己會因為這樣，成為這部戲的，就拖累所有的人啦。」現在拖累的恐怕是自己了，畢竟薛仕凌主演的電影，現在還在熱映當中，接下來不只宣傳活動，恐怕連演藝生涯都大受影響。

















