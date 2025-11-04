閃兵藝人＋1 金鐘視帝薛仕凌自首

薛仕凌4日上午赴新北市永和警分局自首涉犯《妨害兵役治罪條例》，警詢後再配合到新北地檢署複訊，檢方諭知30萬元交保。（資料照片）

藝人閃兵再增1人！嘻哈團體「大嘴巴」前團員、金鐘視帝薛仕凌4日上午赴新北市永和警分局自首涉犯《妨害兵役治罪條例》，警詢後再配合到新北地檢署複訊，檢方諭知30萬元交保，為目前已知閃兵役男第40人。

檢方調查，「閃兵集團」首腦陳志明民國105年起就以協助役男逃兵為主業，113年5月21日起他因涉及其他案件被通緝，改叫手下李名宸協助帶役男看診等事宜。

王大陸等役男分別透過其他人士介紹認識陳志明後請託協助辦閃兵，而陳明知役男並無罹患高血壓疾病，仍從105年起至114年1月被查獲為止，收費指導役男以憋氣、槍手代為測量等方式，取得重度高血壓診斷證明後，由役男持造假證明向區公所、兵役局或民政局辦理變更體位申請複檢，藉此免役。

據了解，薛仕凌昨到永和警分局自首閃兵，製作筆錄後，主動前往地檢署複訊，訊後檢方認為薛仕凌涉犯《妨害兵役治罪條例》與《刑法》偽造文書罪嫌重大，諭知30萬元交保。

稱罹遺傳性高血壓

薛仕凌過去曾是「大嘴巴」團員，當時2度獲得金曲獎最佳演唱組合獎。他轉戰戲劇後表現更是亮眼，兩度拿下金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎，分別以《生生世世》和《台灣犯罪故事─出軌》稱帝，並以《做工的人》獲得迷你劇集男配角獎。

檢警5月針對閃兵案執行第2波搜索時，他受訪坦言自己沒當兵，稱因被驗出罹患「家族性遺傳性高血壓」等疾病，經過3次檢測後被判定免役體位。

除了薛仕凌外，先前還有赴警局、地檢署自首閃兵的藝人唐振剛與2名素人，目前均由檢察官偵辦中，加上起訴的共6名役男自首。