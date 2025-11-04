閃兵藝人+1 2座金鐘獎「視帝」赴新北檢自首
即時中心／徐子為報導
藝人王大陸今年2月被查出涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波，不少藝人陸續遭爆出也設逃兵，其中，大嘴巴成員、2度奪下金鐘獎最佳男主角的薛仕凌，今（4）天中午到新北市地檢署自首說明閃兵，約莫一個多小時後離開現場。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
