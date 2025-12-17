閃兵行為不可取 顧立雄：將與內政部討論是否加重刑責

近期「閃兵」事件頻傳，外傳國防部將修法加重「妨礙兵役」刑責。對此，國防部長顧立雄今天(17日)表示，當兵是國民應盡的義務，任何刻意閃兵的行為都不可取。至於是否會修法加重刑責，國防部會再與內政部等相關單位討論。

國防部12日預告修正「體位區分標準修正草案」，修正常備役、替代役及免役體位。未來免役體位體重將從現行的BMI<15或BMI>35，修正為BMI>45；身高則從≧196 或≦154公分，修正為≦144公分。

廣告 廣告

不過，對於成人身高未滿147公分，醫界常定義為「骨骼發育異常」，外界質疑未來是不是「侏儒症」患者也要當兵？對此，國防部長顧立雄17日在立法院受訪時澄清，相關修正的是替代役的體位標準，常備役則為≧150公分。至於低於150公分是否需服替代役，則是由內政部主責。

外傳國防部將提出「妨礙兵役治罪條例」修法，加重逃兵、閃兵刑責，若已超過服役年齡，則還要再補服替代役。對此，顧立雄則強調當兵是國民應盡的義務，任何刻意閃避兵役的行為都不可取，至於修法方向，還需跟相關部會討論。顧立雄說：『(原音)替代役的那個部分呢，那是由替代役，應該是《替代役實施條例》，這是由內政部主管的。那內政部會來跟我們大概進行協商，我們當然就會跟內政部來一起討論。有關於相關刑責的部分，我想我們會來進行跨部會的一個協調，』

另外，中科院所研製的「海劍羚飛彈系統」日前已通過海軍作戰測評。顧立雄指出，「海劍羚」是中科院主導的科研案，在完成作戰測評後，後續海軍會依其需求運用在適合的儎台上，但相關細節暫時無法對外說明。