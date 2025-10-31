閃兵追追追／小薰進退兩男我不說 黃少祺尿性邊緣人閃囉

昔為「黑澀會美眉」的小薰，被問到隔壁團棒棒堂的閃兵風波，傻眼喊道：「我又不是他媽！我怎麼知道？」

本週娛樂圈必考題，就是兵役。管你是男是女，都別想逃～想閃的先交10萬元出來！（喂～開玩笑的）「金馬╳司法影展」上，小薰（黃瀞怡）被問到男友鄭人碩當過兵嗎？她甜笑說：「他是憲兵，穿制服滿帥的！」嘖，誰准妳偷放閃。不過當媒體追問更多細節，小薰一時答不上來，「你們下次直接問他啦，因為他在家都不跟我講話。」Errrr…沒想到隨口一問就問出案外案，記者們484該轉職了～（彈菸灰）

黃少祺尿性邊緣人閃囉

丁國琳（左起）、陳妍安、亮哲一字排開…等等，背後那個人影是？原來是匆匆忙忙的黃少祺啊，好險沒有連滾帶爬。

台劇《百味人生》舉辦新卡司發布會，黃少祺快閃壓軸入場，是不知道現在對「閃」字很敏感嗎？愛ㄗ意餒～原來人家早當過兵了，他回憶自己剛進軍營就被下馬威，每晚被學長叫去刷廁所，「沒有肥皂，只有一個硬幣，叫我去把尿垢刮乾淨，黃的地方都得變白的。」有些清不到的屎尿垢，只得用手去摳，讓他自嘲：「我的爪功很厲害！」原來是台版金手指啊，失敬失敬…（抱拳行禮）看來AV帝王加藤鷹也得尊稱你一聲「大學長」了，替大嫂感到幸福。

