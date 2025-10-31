閃兵追追追／陳柏霖男神皮相阿桑魂 小煜肌關算盡太白目
藝人閃兵案第三彈登場！陳柏霖遭拘提後交保，離去前不忘謝謝檢警，「讓我面對年少荒謬的選擇。」這麼文青的告解，不愧是大仁哥啊～小編建議拍一齣《我可能不會當兵》，應該會紅喔！（敲碗！敲碗！）比起眾人的犯後態度，閃兵團的謎之價碼更引發網友關切，相較王大陸豪撒360萬元還得當兵，人氣更高的陳柏霖卻只花了10萬元？《Kpop獵魔女團》裡的反派男團「Saja Boys（殺價Boy）」真人版94你吧！（手指陳柏霖）
小煜肌關算盡太白目
遭網友暗酸「六棒湊不出一張退伍令」的「棒棒堂」，在金鐘獎上風光奪獎後，阿緯直球對決全員免役問題，霸氣回應：「百分之百合情合理！」沒想到3天後小杰就因閃兵案遭逮…阿緯這下該腫摸辦？臉都被打腫惹。不過人家的確沒說錯，合情合理，但不合法啊…（誤）另一位成員小煜出席音樂劇《生命中的五分鐘》宣傳時，無奈表示目前群組靜悄悄的，「這團體… 好像在坐雲霄飛車。」來～一起唱：北鼻我們的感情好像跳樓機～♪（遞麥）
更多鏡週刊報導
閃兵追追追／小薰進退兩男我不說 黃少祺尿性邊緣人閃囉
鏡爆焦點／棒棒堂涉閃兵瀕臨團滅 Energy停百場演出慘虧億元
閃兵海嘯恐團滅／Energy「閃兵」代價近億元 他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金
其他人也在看
《我和我的殭屍女兒》曹政奭說到做到！ 演員群11/3來台旅行慶功
韓星曹政奭8月曾來台宣傳電影《我和我的殭屍女兒》，該片在台韓票房都開紅盤，今（31日）據《News1》報導《殭屍女兒》導演畢鑑盛，將率主演群於11月3日來台3天2夜，進行慶功之旅。鏡報 ・ 12 小時前
李宰旭《最後的夏天》 靠手勢分飾雙胞胎角色
韓星李宰旭新作電視劇《最後的夏天》即將開播，這是他職涯首次挑戰一人分飾雙胞胎兄弟。近日舉行記者會，李宰旭透露，雖然首次同時詮釋兩個角色有壓力，但透過細微手勢與不同氣質的演出，成功呈現兄弟間相似又不同的特質。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
5星飯店長大3／董事長親自面試洗碗工 讓員工挑公司
入職旅館業數十年，Two Tails Hotel董事長馮傑在中國大陸待過多間君悅酒店後，決定回家鄉高雄參與5星級酒店創建。鏡週刊Mirror Media ・ 40 分鐘前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 1 天前
粿粿、王子美國行公然調情！晏柔中「1表情」露餡 網笑：看破不說破
[FTNN新聞網]記者陳献朋／台北報導藝人范姜彥豐29日在社群上公開指控妻子粿粿劈腿王子邱勝翊，消息一出掀起全網熱烈討論。事件爆發後，粿粿和王子過去的各種...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
新聞直擊／已婚國語文權威淪偷吃渣男 北教大型男教授連劈12女
國立台北教育大學教授許育健是國語文教育權威，常到各地演講，指導國小老師如何備課，因外表挺拔、形象陽光，又被稱為「教育界的王力宏」。不過，本刊最近接獲多名女子爆料，指已婚的他頻繁偷吃，甚至劈腿12名女老師、女校長及女學生，與她們到飯店或雙方住處過夜，把杏壇當成後宮，其中不少女子還是人妻。更惡劣的是，許玩膩了就甩掉對方，還有一套SOP，行徑十分誇張！鏡週刊Mirror Media ・ 40 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手摸王子腿被抓包！簡廷芮3點聲明「網批1關鍵」太瞎：鬼才相信
粿粿與范姜彥豐爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。如今雪球越滾越大，有人發現王子不只撩粿粿，同時還會在社群平台公然調情已婚女星簡廷芮。稍早簡廷芮也在社群首度發出3點聲明。但網友看完內容後似乎不太買單，更有人不諱言「2月才出去玩，現在說沒聯繫鬼才相信」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿爆出軌王子「第一時間反應」露餡！律師揭穿1句話：只是話術
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。「法老王」王至德律師也在社群分享看法，直言粿粿第一時間的反應露餡，「跟王子應該是真的有出軌」，否則不會是這種反應。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
抓包現場？王子曾遭問「要公開了嗎」當場傻住 粿粿嚇到尖叫網熱議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然在社群爆料結婚3年的妻子粿粿劈腿王子邱勝翊，引發各界熱議，二人過往不倫戀的蛛絲馬跡也一一被網友翻出。...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 21 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 13 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前