閃兵追追追／陳柏霖男神皮相阿桑魂 小煜肌關算盡太白目

「自帶偶包」的陳柏霖即便是交保離去，一舉一動都好像偶像劇呢～（花痴笑）（←醒醒啊迷妹）

藝人閃兵案第三彈登場！陳柏霖遭拘提後交保，離去前不忘謝謝檢警，「讓我面對年少荒謬的選擇。」這麼文青的告解，不愧是大仁哥啊～小編建議拍一齣《我可能不會當兵》，應該會紅喔！（敲碗！敲碗！）比起眾人的犯後態度，閃兵團的謎之價碼更引發網友關切，相較王大陸豪撒360萬元還得當兵，人氣更高的陳柏霖卻只花了10萬元？《Kpop獵魔女團》裡的反派男團「Saja Boys（殺價Boy）」真人版94你吧！（手指陳柏霖）

小煜肌關算盡太白目

「閃兵一時爽，復出火葬場」，小煜（中）的肌肉白練了嗎？那雙白眼說明了一切。左為方宥心、右為唐從聖。

遭網友暗酸「六棒湊不出一張退伍令」的「棒棒堂」，在金鐘獎上風光奪獎後，阿緯直球對決全員免役問題，霸氣回應：「百分之百合情合理！」沒想到3天後小杰就因閃兵案遭逮…阿緯這下該腫摸辦？臉都被打腫惹。不過人家的確沒說錯，合情合理，但不合法啊…（誤）另一位成員小煜出席音樂劇《生命中的五分鐘》宣傳時，無奈表示目前群組靜悄悄的，「這團體… 好像在坐雲霄飛車。」來～一起唱：北鼻我們的感情好像跳樓機～♪（遞麥）

