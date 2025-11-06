閃兵連環爆！內政部擬加重2/3刑期、逾36歲考慮服替代役

內政部今表示，將研擬超過役齡的閃兵者加重其刑3分之2，但目前尚未定案。（資料照片／李智為攝）

演藝圈閃兵風暴持續延燒，法務部最高檢察署建議提高法定刑度為7年以下有期徒刑，另有立委提案修正《兵役法》，即使閃兵到達36歲除役年齡仍須補服兵役。對此，內政部長劉世芳今天（6日）表示，會尊重法務部；役政司長沈哲芳則說，草案研擬超過役齡的閃兵者加重其刑3分之2，但目前尚未定案。

內政部今舉行部務會報會後記者會，針對修正體位區分標準進度，役政司長沈哲芳表示，標準制定主管機關是國防部，應用機關是內政部與縣市政府，內政部會尊重國防部對國軍體能的要求。兩部會初步共識是11月中旬預告修正標準，但法規作業期程仍要尊重國防部。

廣告 廣告

沈哲芳指出，其中有些精神疾病患者可能想裝沒病入營，沒病的卻想要裝病來逃兵，這部分醫師很難鑑定，須與軍方的精神科醫師、或各醫學協會確認實務上的執行細節，如果程序還要調整，法案預告時間會再往後延。

對於閃兵法定刑度是否加嚴，劉世芳說，會尊重法務部，國防部態度也傾向如此；至於閃兵者超過36歲後是否要補服兵役，沈哲芳提到，這牽涉到國防部許多層面，目前也是先聽取大家意見，再共同研擬相關措施；不過這次在相關草案有討論，針對超過役齡的閃兵者，可能不一定要回來服役，而是加重其刑2/3等，尚未定案。

劉世芳補充，若到達36歲除役年齡的閃兵者，在體力等方面雖無法服常備兵役，但也許內政部可以考慮讓他們服替代役。或是加重閃兵刑責至3分之2，但仍待討論，目前尚未定案，還是呼籲役男「不要閃」，畢竟台灣健保制度實施這麼久，怎麼可能男生身體狀況一年不如一年，太會假造也不好。



回到原文

更多鏡報報導

閃兵刑責從5年提高至7年 顧立雄：除役年齡也將適切考量

閃兵藝人沒收三金獎？李遠：已徵詢相關人士意見

不只薛仕凌？演藝圈閃兵恐有未爆彈 劉世芳：出來自首比較好