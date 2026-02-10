閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期

陳柏霖找來好友桂綸鎂參與實境節目《出去一下 What A Trip》，但因閃兵風波傳出他不再參與第二季主持。出去一下提供

陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。

閃兵案重創演藝前途慘遭除名

《出去一下 What A Trip》第一季由陳柏霖搭檔黃宣主持，集結許光漢、桂綸鎂、(G)I-DLE葉舒華等豪華卡司遠赴紐西蘭拍攝，精緻如電影般的畫面備受觀眾好評。隨著首季熱烈反應，製作單位原計畫攜手新加坡新傳媒打造第二季，並盛傳原班人馬回歸。然而，隨著陳柏霖司法案件延燒，製作團隊在評估風險後決定止損，拍板拍板第二季主持人名單中將不再出現陳柏霖的名字，兩人不按腳本的即興風格恐成絕響。

陳柏霖的打擊不只來自事業。他擔任董事長的境外公司「無敵影業」近期也傳出財務疑雲，疑似遭友人掏空。但經紀人已出面嚴正否認相關財務危機。目前他的個人IG已停更多時，近期被目擊低調前往西班牙度假，暫時遠離壓力中心，但對於是否與未婚妻同行，目擊者則表示並未看見。

陳柏霖與庭瑄愛情長跑逾13年，目前傳出因閃兵風波婚事卡關。翻攝hsuan900319、chenbolin IG

浪漫婚禮喊卡13年長跑卡關

除了事業與財務危機，陳柏霖的感情生活也深受影響。去年5月他才在紐西蘭皇后鎮搭乘直升機，向交往13年的女友庭瑄浪漫求婚成功，外傳計畫於去年底完婚，卻因閃兵案爆發而全面延期。據了解，當時預約的紐西蘭餐廳業者甚至曾越洋打聽婚禮是否如期舉行，相關預約至今仍未取消。



