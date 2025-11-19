閃兵集團喊冤只收260萬！王大陸出庭交代「360萬去處」 給錢方式、地點全說了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
王大陸涉嫌以360萬透過「閃兵集團」主嫌陳志明偽造假體檢閃兵，不過閃兵失敗，日前依舊服了替代役，新北地院今（18）日傳喚王大陸開庭，王大陸也交代了360萬元的來龍去脈。
王大陸於今天早上9點15分在2名律師陪同下來到新北地院，面對守候他的媒體，他不發一語，在法庭上他坦承犯行，還提到360萬的來龍去脈，他表示首次與陳志明於國父紀念館附近會面，交給對方30萬元，之後陳志明加碼到100萬元，王大陸在仁愛路住處又給了對方70萬元。
而後陳志明又要求王大陸給他150萬元、66萬元，雙方溝通過後打折變成200萬，所以王大陸又在住處交付200萬，去年12月時，則是匯款了60萬元給陳志明。而之所以今天王大陸會出庭，是因為陳志明聲稱他僅收取260萬元，與王大陸所稱的360萬元有出入，因此檢察官為釐清案情，才傳喚王大陸出庭作證。
