閃兵風波不滿1個月！坤達傳將回歸《綜藝玩很大》 電視台證實：相信他

男團「Energy」成員坤達上月被爆出15年前逃兵，立即中斷《綜藝玩很大》在加拿大的錄影，返台接受警方拘提，訊後已50萬元交保，不僅向《綜藝玩很大》節目組告假，個人、團體工作全面暫停，不料風波尚未過去一個月，就傳出坤達即將重返工作崗位。對此，三立電視台回應，「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！」證實要回歸錄影消息。

電視台發聲證實，坤達將回歸錄製《綜藝玩很大》。（圖／綜藝玩很大臉書）

據了解，坤達上月飛往加拿大溫哥華錄製《綜藝玩很大》11週年特別企劃，爆出逃兵風波後，他緊急返台接受司法調查，該集則由關主吳宗憲代打黑隊小隊長，而相信音樂也宣布坤達所屬的「Energy」停工至明年6月底，同時向《綜藝玩很大》告假，然而，事件至今尚未滿1個月，就傳出坤達即將回歸《綜藝玩很大》，並參與下次外景錄影的消息。

對此，製播單位三立電視回應：「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」間接證實坤達將重返《綜藝玩很大》；事實上，吳宗憲先前也提到，坤達在得知消息當下，便決定先行返台處理相關事宜，認為他態度負責、已經很有誠意，因此會盡全力留住坤達。

