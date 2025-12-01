閃兵風波延燒！陳柏霖紐西蘭婚禮緊急喊卡

陳柏霖與小6歲女友庭瑄愛情長跑13年，兩人自2012年合作電影《變身》後相戀，感情始終穩定低調。根據媒體報導，陳柏霖今年上半年在紐西蘭成功求婚，原計畫在年底於兩人最喜愛的當地小鎮舉辦婚宴，並豪氣表示婚禮預算無上限，只為給準新娘一場畢生難忘的回憶。

婚禮賓客名單星光熠熠，包括多年好友桂綸鎂、房祖名等人都在受邀之列。然而10月陳柏霖捲入閃兵案，坦承「年少時做出了取巧荒謬的選擇」，遭檢方求刑2年8個月。有律師分析，檢方不願給陳柏霖及其他涉案藝人如修杰楷、張書偉、謝坤達與廖允杰等人緩刑空間，此舉將重創其演藝生涯。

廣告 廣告

閃兵案爆發後，陳柏霖演藝工作全面停擺，原定婚禮也被迫延期。據了解，他必須親自聯繫雙方親友、住宿及交通相關廠商說明婚禮順延。紐西蘭當地承辦婚宴的餐廳業者，因不認識陳柏霖本人，透過朋友在台灣四處打聽婚禮確切時間，深怕血本無歸，間接證實婚宴原本確實規劃在今年底舉辦。

陳柏霖以電影《藍色大門》成名，再以偶像劇《我可能不會愛你》中的「大仁哥」角色創事業高峰，是跨國市場炙手可熱的男星，廣告及戲劇邀約不斷，收入曾高達新台幣5.5億元。儘管財富自由，但陳柏霖個性浪漫，花費可觀，傳出交保金50萬元還需朋友周轉，不過經紀人否認此說法。

對於婚禮延期傳聞，陳柏霖7月露面時曾表示「有好事會告訴大家」，關於婚禮地點選在紐西蘭，他曖昧回應「紐西蘭很好，冰島也很好啊！」如今因兵役爭議，婚禮遙遙無期不知延到何時，陳柏霖近期心情相當煩躁，一方面等待案件後續發展，一方面處理婚禮延期事宜，至於婚宴何時能重新安排，目前仍是未知數。

更多品觀點報導

梁朝偉、劉嘉玲來台參加世紀婚禮！新人超狂背景曝

劉嘉玲、梁朝偉都在台灣！來參加婚禮 嘉賓堪比金馬獎

