閃兵風波後修杰楷久違發聲 「僅留6字」近況曝光

修杰楷日前捲入閃兵風波後，一度淡出大眾視線，行事作風轉趨低調。今年1月初，他罕見現身金曲歌王蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧的告別式，短暫露面後未多談近況。昨日，他終於更新社群動態，僅以6字內容搭配照片曝光，仍立刻引發網友熱烈討論。

從修杰楷分享的限時動態可見，畫面特寫他手腕上的運動手錶，顯示剛完成一趟戶外跑步訓練，距離6.02公里、耗時32分14秒，平均配速為每公里5分21秒。他在動態中標註「#有跑就很棒了」，簡短一句話卻被外界解讀為自我鼓勵，也傳遞出只要願意動起來、完成目標就值得肯定的正向心態。

事實上，修杰楷日前低調出席林光寧告別式時，身旁未見老婆賈靜雯同行，面對媒體詢問是否代為轉達賈靜雯的致意，他簡單回應「剛在裡面都說了」，態度相當謹慎。至於何時回歸演藝圈，他則苦笑表示目前沒有確切時間表，「再一陣子吧，最近都先陪小孩」，隨後也有禮貌地向現場媒體道別。

近來修杰楷鮮少公開露面，社群更新頻率不高，多以運動與日常生活為主，顯見生活重心暫時回歸家庭與自我調整。外界對他後續動向仍高度關注，而這次久違的社群發聲，也被不少粉絲視為他逐步回到正常生活節奏的訊號。

