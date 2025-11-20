閃兵風波後首現身！ 陳向熙剃平頭回應閃兵案：我會一步步做好

陳向熙神隱近半年後於IG曬出平頭照，語氣低調沉澱，宣布入伍服替代役。（圖／翻攝自Instagram／bear821015）

32歲藝人Teddy陳向熙今年5月捲入第二波藝人閃兵案，涉嫌偽造高血壓病歷規避服兵役，當時正在拍攝BL劇《向流星許願的我們》時被警方到場帶回偵辦，隨後以28萬元交保。神隱近半年的他，今（20）日突然在IG曬出理平頭照片，證實今早入伍，服一年替代役。他坦言過去半年經歷許多，也感謝有機會修正不成熟的決定，這番發聲被視為他首度對閃兵事件的正式回應，立刻引發網友與演藝圈友人熱議。

陳向熙在社群貼文中首度吐露這段時間的心聲，寫道：「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己，再次謝謝你們的包容。」照片中的陳向熙以平頭造型現身，神情內斂，與過往形象相比多了一分成熟。

貼文曝光後，演藝圈好友紛紛留言打氣，藝人許明杰以火焰與歡呼表情為他加油，張捷則送上三個「肌肉」圖示展現支持，陳德修則回應「積極的心態很棒，加油！」展現溫暖力挺。

不過，網友反應則呈現兩極。有粉絲留言「歡迎回來！我們一直都在」、「未來會更順利」、「每當你感到無助時，記得我們都在」，但也有不少人持保留態度，質疑其誠意不足，「還沒看到真正的道歉」、「請先服完兵役，也請補償劇組損失」。

另據《壹蘋新聞網》引述陳向熙經紀人說法，對方回應：「我們會全力配合兵役相關安排，司法部分也會尊重並配合檢調後續流程，謝謝大家的關心。」同時證實，陳向熙已於今早正式入伍，將服一年期的替代役。回顧事件始末，陳向熙今年5月被揭露涉及第二波藝人閃兵案，涉嫌透過不法手段偽造病歷逃避兵役。

當時他正拍攝BL劇《向流星許願的我們》，被警方直接帶離劇組調查，後以28萬元交保，並因此遭劇組換角。該閃兵案經檢調調查後，牽連多名演藝圈人士，包括王大陸、陳零九、威廉等人，如今在經歷數月神隱後，陳向熙今日發聲並公開平頭近照，也象徵他已準備進入服役階段。

