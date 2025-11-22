閃兵風波後首露面！修杰楷被梧桐妹「這舉動」暖爆

〔記者李紹綾／台北報導〕林映唯與Richard昨(21日)舉行婚禮，證婚人賈靜雯一身喜氣亮相，連同修杰楷與三個孩子全家到場。這本是場溫馨又浪漫的喜事，但因修杰楷仍深陷「閃兵風波」，他的現身瞬間成了全場焦點。這也是他在事件爆發後、沉寂近一個月來的首次公開露面。

梧桐妹在社群分享合照，只見她從背後緊抱修杰楷、頭靠著他的肩，甜喊：「愛你。」修杰楷也難得露出靦腆笑容。照片曝光後，粉絲留言一片：「終於看到修爸笑了」、「這一幕太暖」，但也有人直言「家庭很幸福，但兵役問題還是要交代清楚」，討論依舊兩極。

廣告 廣告

修杰楷上月因遭指控以不實病歷申請替代役、提前退伍，甚至被警方上銬帶回偵訊，最後以50萬元交保，檢方並依違反妨害兵役相關罪嫌起訴，求處2年8個月徒刑。風波爆發後，他停止社群更新、演藝活動也全面按下暫停鍵。如今在好友婚禮上露面，雖然仍保持低調，但與家人一同現身、互動自然，看得出一家人的感情並未受到爭議動搖，也讓外界更加好奇修杰楷下一步動向。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2026馬年「12生肖總運排行榜」！ 湯鎮瑋：豬、羊、狗、虎旺到不行

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久

林映唯辦婚禮像金馬獎！賈靜雯當證婚人 豪華賓客名單曝光

