閃兵風波後首露面！修杰楷被梧桐妹「這舉動」暖爆
〔記者李紹綾／台北報導〕林映唯與Richard昨(21日)舉行婚禮，證婚人賈靜雯一身喜氣亮相，連同修杰楷與三個孩子全家到場。這本是場溫馨又浪漫的喜事，但因修杰楷仍深陷「閃兵風波」，他的現身瞬間成了全場焦點。這也是他在事件爆發後、沉寂近一個月來的首次公開露面。
梧桐妹在社群分享合照，只見她從背後緊抱修杰楷、頭靠著他的肩，甜喊：「愛你。」修杰楷也難得露出靦腆笑容。照片曝光後，粉絲留言一片：「終於看到修爸笑了」、「這一幕太暖」，但也有人直言「家庭很幸福，但兵役問題還是要交代清楚」，討論依舊兩極。
修杰楷上月因遭指控以不實病歷申請替代役、提前退伍，甚至被警方上銬帶回偵訊，最後以50萬元交保，檢方並依違反妨害兵役相關罪嫌起訴，求處2年8個月徒刑。風波爆發後，他停止社群更新、演藝活動也全面按下暫停鍵。如今在好友婚禮上露面，雖然仍保持低調，但與家人一同現身、互動自然，看得出一家人的感情並未受到爭議動搖，也讓外界更加好奇修杰楷下一步動向。
女星林映唯（小美）今（21日）正式升格為人妻，她在年初被交往三年多的男友Richard精心策畫求婚成功後，兩人隨即飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，並於今日在萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式，現場布置以「野性自然」為主題，新人緩步出場，兩人交換戒指及誓言，Richard更是滿臉幸福笑容藏不住，現場氣氛溫馨動人。鏡報 ・ 22 小時前
【緯來新聞網】林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，兩人隨後飛往充滿浪漫氣緯來新聞網 ・ 23 小時前
男星修杰楷在「閃兵風波」沉寂一個月後，終於於昨（21）日晚間現身，他與賈靜雯一家人共同出席林映唯與 Richard 的婚禮，成為全場矚目焦點。這也是事件爆發後他首度公開露面，而賈靜雯與女兒梧桐妹也一同亮相，畫面溫馨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
修杰楷爆閃兵首露面 梧桐妹「1舉動」暖喊：愛你EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
新北檢警偵辦王大陸逃兵案如滾雪球般涉案男藝人名單越來越廣，上月發動第三波拘提，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）、Energy坤達（謝坤達）5名藝人，本月新北檢依法起訴，建請法院量處有期徒刑2年8月。神隱多日的修杰楷，昨(21日)久違現身，和賈靜雯、梧桐妹等人參加林映唯的婚禮，看來心情已經平復不少。中時新聞網 ・ 3 小時前
娛樂中心／綜合報導37歲女星林映唯與交往3年多的男友Richard 昨（21日）完成終身大事，甜蜜成為夫妻，賈靜雯一家人也到場見證幸福時刻。特別的是，修杰楷在爆出「閃兵」風波後首度出現在家族合照中，而梧桐妹當天在 IG 曬出與他的合照，從背後抱住他，並寫下「愛你」，一家人依舊緊密的感情立刻成為焦點。民視 ・ 4 小時前
37歲女星林映唯年初被交往三年多的富二代男友Richard求婚成功，兩人21日正式步入婚姻殿堂， 現場星光熠熠，不少大咖藝人皆到場獻上祝福，其中女星賈靜雯更擔任證婚人，林映唯感性表示：「賈姐把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」中天新聞網 ・ 20 小時前
自從王大陸閃兵役一事被爆出後，檢方從名單中抓出一堆男藝人閃兵，據悉將有第四波名單將陸續公開，前幾波的部分藝人已經被判刑，其中修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達與廖允杰被判刑2年8個月，檢察官在起訴書中指出，這5名被告身為公眾人物，長期享有高度媒體曝光與社會紅利，對年輕世代具有指標影響力，卻仍選擇蓄意規避兵役，行為嚴重偏離社會期待與公民應盡義務。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 天前
女星林映唯與男友Richard正式成為夫妻，婚禮籌備近一年，從證婚儀式到婚宴流程、現場光源、佈置主題、餐飲內容，甚至服務生的穿著，全由她親自規劃。林映唯笑說，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」被問到婚禮結束後最想做什麼，她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」鏡報 ・ 20 小時前
林映唯21日與交往三年多的男友Richard舉辦婚禮，這場婚禮籌備近一年，大小事全由親自規畫，現場更是星光熠熠，並由賈靜雯擔任證婚人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
娛樂中心／翁莉婷報導資深男星李㼈和熊家婕的校花女兒李紫嫣，近年來也跟隨父母的腳步踏入演藝圈，並於2020年以女團「PER6IX」出道，甜美可愛的長相、氣質破表的模樣，也被外界封為「最美星二代」。昨（21）日她無預警在Threads上PO文求救網友協尋「1物」還焦急表示「找不到特別無助」。民視 ・ 2 小時前
新北市一名老翁生前曾指名次媳作為自己的遺囑執行人，沒想到亡故才過一天，次媳竟未經其他繼承人同意，就指示丈夫冒用老翁名義到銀行盜蓋印章，將帳戶裡的412萬元全數匯入家人帳戶。新北地方法院審理後，認定夫妻2人偽造文書、詐欺取財罪成立，分別判刑5月、3月，並沒收全數犯罪所得，全案仍可上訴。鏡報 ・ 3 小時前
（中央社記者洪素津21日電）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，謝坤達被求刑2年8月。今天柯佳嬿宣傳新戲首度面對媒體，她表示現在就是陪伴坤達，他也正在面對和反省，隨後試圖用和曾敬驊有吻戲來避談逃兵話題。中央社 ・ 23 小時前
修杰楷日前因涉及逃兵事件被起訴，這起事件引發了廣泛關注。經過一段時間的隱身後，他於21日出席了好友林映唯的婚禮，與賈靜雯及女兒梧桐妹同框，顯示出他似乎已經平復了心情。中天新聞網 ・ 3 小時前
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 12 小時前
林映唯與Richard今（21日）晚舉行婚宴，正式成為夫妻。主宴會廳以劇院布幕概念設計，讓賓客踏入會場彷彿走進一部以兩人為主角的電影。林映唯笑說，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」被問到婚禮結束後最想做什麼，她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」中時新聞網 ・ 20 小時前