閃啦閃啦！《烏龍派出所》50週年新作動畫確定製作中，釋出兩津勘吉前導視覺圖

為了紀念秋本治筆下的超人氣長青漫畫《烏龍派出所》，即將在 2026 年迎來連載 50 週年，官方於「Jump Festa 2026」活動中正式宣佈啟動全新動畫企劃，並定名為《新烏龍派出所》（新こちら葛飾区亀有公園前派出所），釋出首張前導視覺圖。

兩津勘吉回歸！（圖源：こち亀info【公式】）

目前新作動畫資訊僅有一張視覺宣傳圖，是主角「兩津勘吉」熱情的舉手向觀眾致意，象徵這位傳奇警官即將強勢回歸。本次新作動畫將由曾製作過 1996 年電視動畫版的「Gallop」（ぎゃろっぷ）工作室繼續擔綱製作，該工作室過去曾長期陪伴觀眾度過多年的歡笑時光，預計能保留原作獨特的熱鬧氛圍。但是在配音陣容方面則會迎來改變，官方確認具體的名單將於 2026 年 9 月正式對外解禁。