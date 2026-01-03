閃婚僅甜蜜1個月！無良尪逼妻演「仙人跳」詐財 法庭互撕內幕曝光

一對夫妻閃婚不到一個月，不堪男方家暴，還逼合演仙人跳詐財，無奈訴請離婚。（示意圖，photoAC）

2024年才剛閃婚，這對夫妻的保鮮期竟然只有1個月！阿琪（均化名）與阿凱原本在聲色場所結緣，沒想到婚後劇情大轉折，直接從愛情片變成了家暴警匪片。阿琪受不了阿凱情緒不穩，甚至還會動手動腳，她為了自保，在短時間內報警達7次，最後只能拿著保護令逃離這個家。

閃婚一個月慘遭家暴

判決揭露，阿琪與阿凱在八大行業場合相識，陷入熱戀閃婚，怎料婚後才1個月就因為暴力行為鬧翻，阿琪指控丈夫不只妨害自由還會傷人，逼得她7度報警，法官也核發了保護令，甚至連檢察官都正式起訴阿凱。除了家暴，阿琪還爆出驚人內幕，指控阿凱因為欠下860萬元巨債，竟然要把老婆當成賺錢工具，要她合演仙人跳來勒索500萬元。這種連續劇般的離譜要求，讓阿琪心灰意冷，在法庭上直言這段婚姻只剩下無盡的虐待與恐嚇，完全沒辦法過下去。

尪控妻與黑道有染

阿凱對此則是大聲喊冤，反控阿琪才是演戲高手，指稱她是第4度結婚的騙婚慣犯。他還在法庭上爆料阿琪與黑道有染，還在外面以每次66000元的代價賣淫，更找黑道男友恐嚇他。阿凱強調阿琪提供的驗傷單全是造假，堅持不願簽字離婚，聲稱不能放任對方再去害人。

法官認尪胡亂指控

然而，法官審理後發現，阿凱的指控全是空穴來風，拿不出半點證據；反觀阿琪手握保護令與檢方起訴書，認定家暴屬實，事實勝於雄辯。法官認為兩人才結婚沒多久就鬧出這麼多風波，分居快1年也只剩下訴訟爭端，婚姻已名存實亡，最終裁定准予離婚，讓兩人各還給對方自由。

