閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」

許允樂閃婚李玉璽。（圖／翻攝自Instagram @byleway）

女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。

許允樂早在舊文中就曾感嘆：「這個世界的惡意跟故意很多，但是我們就是活在這也沒辦法，不能改變就只能練習去分辨」，直言要讓自己內心足夠強大，去找尋找善意，「讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點，更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼。」該貼文原本發表於2月18日，如今在宣布結婚消息後，許允樂再次轉發該篇舊聞，也被外界解讀為面對部分負評的心情寫照。

許允樂在Instagram限時動態，轉發今年2月18日的舊貼文。（圖／翻攝自Instagram @byleway）

許允樂與前夫張兆志離婚已2年，如今勇敢迎向新的人生階段，雖然難免承受輿論壓力，仍選擇以溫柔卻堅定的正能量態度面對。而前夫張兆志17日也大方發文，祝福前妻：「願這世界能溫柔托住妳的幸福」。

