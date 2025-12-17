閃婚李玉璽！許允樂「認愛宣言」曝感情觀：有人能為妳撐腰

許允樂與李玉璽宣佈結婚。（圖／晴空鳥）





許允樂與「愛情專家」張兆志2023年12月底離婚，6年婚姻劃下句點；今年初許允樂與小6歲男星李玉璽公開認愛，兩人因合作舞台劇《婚內失戀》而擦出火花，今（17）日再宣佈結婚喜訊，回看過往女方認愛宣言：「感謝愛與被愛同時發生。首先自己很棒，然後也謝謝出現的人很棒，就會省去很多不好的狀態。」格外甜蜜。

許允樂昔日認愛宣言超甜蜜。（圖／晴空鳥）

今年初戀情曝光後，李玉璽透過經紀公司晴空鳥證實兩人交往中，許允樂則發文：「午安，聽說每個人活著平均會有三萬天，截至今天我已經用了一萬三千多天，反正無論幾歲，都很珍貴，所以無論幾歲，快樂萬歲（還有最常囉唆大家健康、平安、自在之類的自己注意），感謝曾經，感謝經歷，感謝祝福，感謝一切，感謝大家，感謝自己，也感謝愛與被愛同時發生。」

今年2月，許允樂也在社群分享感情觀：「除了正確的三觀、因個人喜好而異的五官之外，自己有沒有處在一段好的感情狀態，其實不難自我檢視！」透露與李玉璽感情穩定，許允樂表示，如果在一段感情中經常感到崩潰、焦慮不安，甚至需要過度討好對方，那都是不好的狀態：「種種失去自我，也許就是在提醒自己這狀態不行；反之，不帶煩惱、容易睡得著、食慾也挺好，還知道有人能為妳撐腰，那就請繼續。」



