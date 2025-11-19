閃婚連晨翔4個月「劉品言生了」 喜曬女兒照：應該是衝著漂亮來的吧

劉品言宣布生產，生下與連晨翔的女兒。翻攝自IG



37歲女星劉品言今（11/19）中午發文宣布喜訊，自己已順利產下愛女，「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」接著細數女兒的可愛特徵，「臉圓圓，鼻子高高，腳長長」，更幽默表示：「應該是衝著漂亮來的吧！」字裡行間滿是初為人母的喜悅與自豪。

劉品言也向一路陪伴的家人與醫護表達感謝，並特別謝謝丈夫連晨翔：「感謝所有守護，我們都平安。謝謝連晨翔一直都在。」她透露，連晨翔即使在產後拍照的「迷之角度」看她，也總是毫無保留地稱讚「我跟女兒很漂亮」。

連晨翔也同步曬出母女合照，激動告白自己已正式成為「女兒傻瓜」：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」

劉品言出身於1988年，2003年以「Sweety」成員身分出道，橫跨歌唱、戲劇、主持多領域。她今年6月9日宣布與前SpeXial成員連晨翔結婚，7月完成登記。如今夫妻倆迎來天蠍座女寶寶，粉絲也紛紛湧入留言祝福。

