閃婚「沒開玩笑」 蕭煌奇收祝福

49歲「金曲歌王」蕭煌奇8日宣布跟交往1年多的圈外女友登記結婚，甜蜜曬出跟老婆戴著婚戒照片，大方放閃，「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了，請大家為我們祝福。」擁好人緣的他收到大批親友、粉絲祝福，星友曾寶儀、林書煒、炎亞綸等人都送上祝賀。

蕭煌奇升格為人夫，十分保護老婆，昨僅曬出老婆背影美照，對於老婆身分、是否有懷孕「雙喜臨門」？華納音樂昨語帶保留回應：「有好消息再告訴大家喔。」

據悉蕭煌奇跟老婆是透過朋友結識，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡他的音樂，在經過1年多相處的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。

蕭煌奇一開春就宣布結婚好消息，新年願望盼未來能舉辦全新不同以往形式的演唱會，同時期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程，面對工作總是接受各種挑戰的蕭煌奇，昨告別黃金單身漢身分，笑說做一個惜情軟心的人，也找到了另外一半，決定與另外一半攜手共度下半場人生，在家人的見證下，完成這幸福神聖的一刻。

而喜訊曝光後立刻有網友挖出去年蕭煌奇去看五月天演唱會時，身旁坐了一位短髮氣質女性，疑似就是他女友，一名專業寵物訓練師，如今已晉升為蕭太太。