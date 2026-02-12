閃婚3年就告終！前暗黑正妹認了「親密像在工作」：不再享受

娛樂中心／周希雯報導

日本前暗黑女神「Mihiro」朝美穗香，當年以偶像出道、轉戰成人圈，因拍攝露私密毛髮的寫真引發轟動，2010年引退時一度引發觀眾哀號。2015年她閃婚替身演員下川真矢，不過婚姻只維持3年就告終，當時她未過多說明當中原因，直到近年上節目公開真相，是因為親密行為「像是在營業，完全不再享受」，身心逐漸疲憊下才選擇分開。

引退閃嫁替身演員！婚姻僅3年告終

據悉，朝美穗香當年和暗黑天后蒼井空，同屬性感女團「惠比壽麝香葡萄」初代成員，出道後多次成為年度新人獎得主，曾與兩間公司簽訂長達2年24部的片約，也創下銷售紀錄。累積超高人氣後，她轉往戲劇與綜藝圈發展， 2010年宣布引退，5年後與交往3年的替身演員下川真矢結婚，不過2018年就結束3年多的婚姻。當時朝美穗香表示，2人雖然多次談論未來，但感情已經難以修復，最終協議離婚，但她強調「我對婚姻生活感到幸福、感激」。

引退閃婚替身3年就告終！前暗黑正妹認了「親密像在工作」：不再享受…

朝美穗香2010年引退。（圖／翻攝「mihiro0519」IG）

公開離婚內幕！認了親密行為「不再享受」

據日媒《山形新聞》報導，朝美穗香近日上節目公開離婚原因，其中1個正是備孕時的壓力。她透露，夫妻倆結婚後很想要孩子，她還為此到就醫進行相關治療，然而事情不如人願，「孩子遲遲沒懷上…」由於太想要孩子，夫妻倆的親密行為，長久之下逐漸變成「為了生孩子而做，完全不再享受了」，身心逐漸感到疲憊，「真的很辛苦，彼此都心累了，各種事情累積下來，就決定『分開吧』」 。

引退閃婚替身3年就告終！前暗黑正妹認了「親密像在工作」：不再享受…

朝美穗香揭開離婚真相。（圖／翻攝「mihiro0519」IG）

朝美穗香回顧婚姻生活後期，坦言「我太依賴對方了」，當初為了備孕而減少工作，多了許多空閒時間，「變成了等著丈夫回家的女人，變得很重，對他來說是一種負擔。」對此，朝美穗香也期望自己「未來能保持不依賴對方的關係」，對於是否有意再婚，朝美穗香也直言「因為想要孩子嘛…」可見對婚姻仍有期待。

