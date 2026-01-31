閃婚7天就翻車！爆紅女星富尪「突刪光恩愛照」認了：有私生子

記者林汝珊／台北報導

中國歌手陳雪凝憑藉抖音神曲〈綠色〉、〈你的酒館對我打了烊〉迅速走紅，本月17日才於山西舉辦婚禮的她，如今卻傳出男方出軌，還擁有私生子的傳聞。對此男方日前出面，表示無出軌，但確實有私生子，且每月固定支付人民幣 3 萬元（約新台幣 13.7 萬元）作為撫養費。

陳雪凝婚後流言蜚語不斷。（圖／翻攝自微博）

對於丈夫接連捲入爭議，陳雪凝低調回應「一切都好」，隨後關閉社群留言功能，似乎不願再對外界揣測多做說明。與此同時，也有眼尖網友發現，男方已悄悄將與妻子的相關影片給刪除，也解散多達5000 人的粉絲群組，引起熱議夫妻感情是否生變。

陳雪凝與李瑞濱於2025年8月開始交往，9月同遊香港，並在11月正式官宣戀情，1月17日在臨汾濱澳灣國際酒店舉行婚禮，不料婚後風波不斷。

