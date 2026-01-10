閃嫁陳晨威還當媽！啾啾：一切在規劃中 突對女兒喊8字宣示主權

娛樂中心／蔡佩伶報導

中信兄弟啦啦隊女神啾啾（Julia）才在去年12月10日跟樂天桃猿球星陳晨威登記結婚，沒想到進度神速的他們迎來首胎，今（10日）啾啾在社群中鬆吐閃婚又當媽的心聲，坦言：「一切都在規劃中」。

啾啾日前跟老公陳晨威替寶寶舉辦慶生派對，飄出的粉色汽球以及煙火都證實腹中寶寶是女兒，啾啾表示本就規劃要在休賽季期間完成終身大事，不過讓她沒料到是女兒火速報到，她也幽默形容「小寶寶跟爸比一樣很會跑」。

啾啾還分享孕期狀態，透露起初不太舒服還會孕吐，但不至於讓她無法忍受，而她也偷偷爆料陳晨威希望能生個女兒，如今終於如願，「不意外他昨天看到粉色彩煙有多開心了」，對於小公主即將成為家裡新成員，啾啾內心既期待又緊張，還不忘搞笑先對女兒宣示主權，「不可以跟我搶老公」。

陳晨威、啾啾即將迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自啾啾IG）

