閃嫁陳晨威！啾啾懷孕爆引退傳聞...本人回應了 6月迎首胎出生

娛樂中心／蔡佩伶報導

啾啾是中信啦啦隊的成員。（圖／翻攝自IG）

啾啾是中信啦啦隊的成員，她在去年（2025）12月11日與樂天桃猿球星陳晨威登記結婚，並於今年1月宣布懷孕喜訊，近日，啾啾挺著孕肚參加公司尾牙時，表示「應該是最後一次了」，遭到外界揣測是否要引退，對此，她也回應了。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，啾啾面對外界猜測她要告別啦啦隊舞台的說法並未把話說死，僅表示公司會公布後續相關安排，同時提到的確有新工作正在進行，但詳細內容礙於時機尚未成熟，而無法多做說明。

除此之外，啾啾也向《NOWNEWS今日新聞》透露寶寶預產期在今年6月，因此目前會將生活重心放在孩子身上，至於支持她的粉絲們，啾啾喊話未來仍有見面機會，表示要大家敬請期待，其實，面對即將到來的寶寶，啾啾內心既期待又緊張，日前還曬出挺巨肚的自拍照，表明體重逐漸上升，「容貌焦慮的媽咪」。

啾啾發言遭揣測將引退。（圖／翻攝自IG）

