閃爆！連晨翔揭「愛妻缺點」慘獲劉品言賞白眼 網讚：超高求生欲

記者陳宣如／綜合報導

去年6月宣佈結婚，並在同年底迎來女兒的演藝圈夫婦檔劉品言與連晨翔，近日因一則Instagram限時動態再次成為話題——劉品言看完丈夫的回答，竟瞬間翻白眼，讓粉絲忍不住好奇，夫妻倆究竟發生了什麼趣事。原來，連晨翔在限時動態中被問到「分享老婆的優點」，他機智寫下一個愛意滿滿又搞笑的回答，讓網友大讚「懂生存」，也顯露出夫妻倆甜蜜又充滿趣味的日常互動。

劉品言（右）與連晨翔（左）於2025年6月宣布結婚。（圖／翻攝自IG @hsiang_5208）

連晨翔10日趁女兒午睡的空檔，在Instagram限時動態上回答粉絲提問，其中一題被問到「分享老婆的優點」，他機智地回答：「老婆的優點就是沒有缺點。」巧妙展現對妻子的溫柔與幽默感，也被網友戲稱展現「超高求生欲」。劉品言看到後則附上一個翻白眼表情回應，並寫道：「平常有這麼會求生存就好。」短短一句，既吐槽又甜蜜，也被網友視為可愛小插曲，直呼夫妻互動太真實。

劉品言（右）在限時動態用翻白眼表情符號回應老公連晨翔（左）的機智問答。（圖／翻攝自IG @esther88）

除了這段趣味互動，劉品言近期也分享了自己從演員到母親的心路歷程。她坦言，有時情緒來得莫名，「開心像是被強制關機，問我是什麼，其實什麼也說不出口」。她補充，每天與護理師的簡單交談，以及女兒進房親餵的時刻，「那些溫暖不刻意的交談，輕輕的療癒了我」，展現了她作為母親的柔軟與真實感受。

劉品言與連晨翔育有一名女兒。（圖／翻攝自IG @hsiang_5208）

