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即時中心／熊家瑜報導

備受矚目的半導體供應鏈專區，今（12）日動土，正式進駐屏東科學園區。總統賴清德與台積電董事長魏哲家今日出席半導體供應鏈專區聯合動土典禮時，雖遇上大雷雨，但魏哲家笑言「聽雷聲響，以為是鞭炮聲」，賴清德也笑讚，「天公不只下雨，還打雷祝福」。賴清德更在社交媒體上發文，感謝屏東縣長周春米的努力，直言，「台灣正在形成更完整的國家隊」，南台灣也將成為台灣立足世界的重要基地。

半導體供應鏈專區正式進駐屏東科學園區 天宮雷雨祝福彷若鞭炮響

半導體供應鏈專區今日正式進駐屏東科學園區。聯合動土典禮上，雖然下著大雨，打著雷，賴清德和魏哲家依然笑意盈盈，手拿金鏟，魏哲家更說「聽雷聲響，以為是鞭炮聲」，賴清德也笑讚，「天公不只下雨，還打雷祝福」。

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這次屏東科學園區設置28公頃半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規畫，後續將有7家廠商陸續進駐，有望鏈結產官學研各方能量，以技術開發與規格制定驅動在地產業升級。

「國境之南將成為新南方起點」 賴清德發文感謝周春米

活動結束後，賴清德更在臉書上發文指「國境之南將成為新南方起點」，並特別標記，感謝周春米的努力，只因「這是台灣第一個由台積電設計規劃，以建設先進半導體晶圓廠房及設施為核心的專區」。

賴清德指出，半導體供應鏈進駐屏科園區，「代表台灣的半導體供應鏈將更完整、更有韌性」。他也直言，未來，從嘉義、台南、高雄到屏東，將「形成半導體產業的S廊帶，讓南台灣成為台灣立足世界的重要基地，也讓國家發展更加均衡」。

此外，賴清德續指，今天進駐屏東的，不只有台積電，也有半導體產業鏈的好夥伴。這代表台灣正在形成更完整的國家隊，未來面對全球布局，會更有實力、更有韌性。

快新聞／閃耀國境之南！屏科半導體供應鏈專區動土 賴清德發文感謝「她」

屏東縣長周春米。（圖／取自Flickr；作者總統府）

「政府會做產業界最堅強的後盾」 賴清德：立足台灣放眼世界

賴清德也趁此機會，在文中向產業界報告，「無論是水、電、土地、人才，政府都會持續盤點與整備，當產業最堅強的後盾」。他表示，「台灣歡迎國際級公司、歡迎全球人才，也準備好讓國際供應鏈來到台灣，一起在這裡立足台灣、布局全球、行銷全世界」。

最後，賴清德強調，台灣的進步，除了嘉惠自己，也要能幫助其他國家、帶動全球發展。他也承諾，將來「會讓高科技產業帶動傳統產業，也會照顧中小微型企業，讓台灣成為智慧國家、均衡台灣、人民安居樂業的好地方」。

原文出處：快新聞／閃耀國境之南！屏科半導體供應鏈專區動土 賴清德發文感謝「她」

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