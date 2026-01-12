閃耀國際舞台！彰化發明實力揚名德國 iENA國際發明展勇奪3金1銀





彰化創新能量再度站上國際舞台！彰化縣優秀發明人才參加「2025年第77屆iENA德國紐倫堡國際發明展」，在全球競爭激烈的賽事中表現亮眼，一舉拿下3金1銀佳績，為臺灣、也為彰化爭光。彰化縣長王惠美於114年12月30日縣府擴大主管會報中特別表揚獲獎者，肯定其傑出表現。

王惠美縣長表示，彰化建縣逾三百年，長期孕育出無數優秀人才。iENA德國紐倫堡國際發明展為全球最具指標性、歷史最悠久的國際發明競賽之一，被譽為「發明界的奧斯卡」，本屆共有來自21個國家、274家參展單位，展出超過540件創新作品，能在國際舞台脫穎而出，實屬不易，充分展現彰化深厚的研發實力與創新能量。

這次77屆本紐倫堡國際發明展，彰化共有3位發明人獲獎，共囊括4面獎牌。其中，國立勤益科技大學阮柏翰同學團隊以「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」榮獲金牌；國立臺北大學林伯星教授研發的「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨識系統」同樣勇奪金牌；鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫師則以「人體工學鎚、斧結構」獲得金牌，並以「牙科析量器及析量方法」再添一面銀牌，成果豐碩。

值得一提的是，本屆iENA國際發明展中，臺灣代表團共提出29件作品參賽，總計榮獲26面獎牌，其中有4面由彰化發明人奪得，顯示彰化在創新研發及實務應用領域具備高度競爭力。

縣府經濟暨綠能發展處指出，創造力是臺灣持續在國際舞台保持優勢的關鍵動能，縣府將持續支持創新研發與產學合作，期盼透過表揚機制，激勵更多縣民投入發明創作，讓創新成果逐步走向商品化與生活化。

iENA德國紐倫堡國際發明展於2025年11月1日至3日舉行，評審制度嚴謹、公正，在國際間享有高度權威。此次獲獎成果不僅是發明人長期投入與精進的結晶，更是彰化乃至全臺灣創新實力的最佳證明，堪稱閃耀國際的彰化之光。

