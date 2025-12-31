閃耀新北跨河煙火 淡水、八里兩岸萬人冒雨參與

（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市今晚舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」活動，淡水、八里雙舞台演藝表演，吸引上萬民眾冒雨參與，晚間8時（20時）26分施放長13分14秒煙火，迎接2026新年，為活動掀起高潮。

配合淡江大橋即將於2026年完工通車，新北市擴大舉辦跨河煙火活動，今年特地在淡水及八里設置雙舞台，雖然天空飄雨，但仍吸引大量民眾陸續湧入淡水漁人碼頭與八里永續環境教育中心前廣場。

市府表示，淡水「星光舞台」由歌手蘇慧倫、蕭煌奇、李炳輝與黃偉晉等人接力登場，以及韓國歌手華莎（HWASA）壓軸登場；八里「星月舞台」則有歌手梁文音、以莉．高露Ilid．Kaolo、動力火車及日本創作歌手樋口愛等人表演。台、日、韓歌手輪番登台，炒熱及帶動現場氣氛。

晚間8時許，淡水與八里兩地舞台進行同步連線，新北市長侯友宜、市府團隊與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人上台，一起向民眾拜年及大合照。

侯友宜表示，配合淡江大橋明年通車，特地在年終時舉辦跨河煙火，讓大家一起來看最美麗淡江大橋，以及全長13分14秒象徵「一生一世」的跨河煙火，來感謝民眾支持。

他表示，這次邀請世界級煙火團隊，也就是曾操刀巴黎奧運閉幕煙火的法國團隊Groupe F操刀，將施放60種色彩、共3萬5000發煙火，搭配淡江大橋光雕，非常漂亮。

侯友宜說，淡江大橋不僅將是國門地標，跨河煙火也將媲美雪梨大橋跨年煙火，期待迎來2026，每個人都會更幸福美好，大家馬年馬到成功、心想事成，和和氣氣，讓台灣更好、新北會更好。

在眾人倒數下，煙火於晚間8時（20時）26分開始施放，璀璨煙火吸引了每個人目光，讚嘆聲不斷。市府表示，這次跨河煙火運用多層次結構，包含八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布等訂製煙火，搭配橋體燈光束，讓淡水與八里夜空如同被畫筆點亮的絢麗畫布。（編輯：陳仁華）1141231