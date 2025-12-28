閃耀新北1314跨河煙火登場 淡水八里交管疏運一次看

（記者陳志仁／新北報導）迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4時30分盛大登場；今年採淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合演唱會與跨河煙火秀，邀集台、日、韓共20組藝人卡司，並於晚間8時26分施放煙火，預期吸引大量人潮湧入。

圖／淡水漁人碼頭周邊於12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」，下午4點起實施分時、分區交通管制。（新北市政府文化局提供）

新北市政府文化局局長張䕒育提醒，活動當日淡水及八里地區自下午4時起將實施交通管制；建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，或透過線上直播欣賞演出，避免塞車影響行程。

圖／12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」活動期間，八里端公車配合交通管制調整停靠站位。（新北市政府文化局提供）

新北市政府表示，12月31日下午4時至晚間11時，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制，淡水端中正路二段51巷將禁止汽、機車及自行車進入，並依人潮狀況進行分流；八里端則視停車場容量與人流情形，彈性啟動道路封閉與車輛管制措施，請民眾配合現場警義交指揮。

圖／前往淡水星光舞台的民眾，建議搭乘捷運、公車及淡海輕軌，12月31日活動當天，將加密班距並調整部分公車停靠站位。（新北市政府文化局提供）

大眾運輸方面，前往淡水漁人碼頭「星光舞台」可搭捷運至淡水站轉乘紅26公車，或於紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，步行約10分鐘抵達；活動期間紅26公車配合交通管制取消部分站位，並設置臨時下車站；淡海輕軌也將於下午3時至晚間11時加密班距，最密約3至6分鐘一班。

前往八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」的民眾，可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線，部分路線將取消特定站位並改設臨時停靠站；另淡水、八里兩岸渡船將加密至15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10時，實際航行情形將視潮汐狀況調整。

新北市政府指出，活動散場時段將實施人車分流及單向通行管制，並加強巡查與維安部署，確保人潮疏散安全；無法到場的民眾，可透過電視與網路平台收看雙舞台直播，更多「閃耀新北1314跨河煙火」的交通管制與轉播資訊，可至新北市文化局Facebook粉絲專頁或活動官網查詢。

