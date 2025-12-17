閃耀新北1314跨河煙火雙主場 最佳觀賞點、超強卡司、主題市集、八里淡水遊程一次看！

迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，欣賞橋河共演的壯闊煙火大秀。淡水與八里擁有豐富的自然、文化與觀光資源，可透過「八里好行」或淡水古蹟行程，以輕旅行方式走訪八里與淡水地區，白天低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，晚上欣賞13分14秒的跨河煙火，規劃體驗新北河岸最浪漫的跨年行程。

閃耀新北1314跨河煙火

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典！今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。以淡江大橋為中心，左右兩側皆規劃為煙火施放區，共設置6個燃放點，煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。

位於淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場舞台，自16:30起熱力開唱，匯聚國內外超強卡司，韓國人氣天后MAMAMOO成員HWASA、日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出。

活動時間： 12/31下午16:30起

煙火施放： 12/31晚上20:26

活動地點： 淡水漁人碼頭、八里永續環境教育中心前廣場

卡司名單：

-八里左岸「星月舞台」：由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵主持。卡司陣容包括動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、賴晏駒、梁舒涵&Dylan、PALLAS 帕拉斯、以莉·高露 Ilid·Kaolo、全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry等卡司輪番登台，壓軸為演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本創作歌手樋口愛

-淡水漁人碼頭「星光舞台」：由江振愷Terry、林姮均聯手主持。卡司陣容包括Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝，壓軸卡司為韓國人氣天后HWASA，以最強韓流魅力陪伴觀眾迎接新年

更多資訊： 「閃耀新北1314跨河煙火」官網

交通管制資訊：待相關單位公布後更新

閃耀新北1314跨河煙火最佳觀賞點（圖片來源：新北市文化局）

五大主題活動

此外，也規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題活動，白天可漫遊古蹟市集、夜晚欣賞煙火演出，吃喝玩樂一次滿足。

淡水夕陽美景（圖片來源：Getty Creative）

淡水河岸古蹟巡禮

淡水地區擁有豐富歷史與文化景點，適合在跨年前後漫步欣賞河岸風光，來趟穿梭古今的古蹟巡禮。從淡水老街開始，一路串連紅毛城、小白宮、滬尾礮臺、淡水海關碼頭、小白宮和木下靜涯舊居等古蹟建築，可在午後沿著河岸慢行，欣賞夕陽、享受輕鬆氛圍，為跨年夜的演出與煙火行程暖身。

◆淡水交通資訊：

◎大眾運輸：

捷運淡水站，搭乘紅26公車或836公車

國光客運臺北-金山青年活動中心1815公車，金山郵局站下車搭乘863公車，於捷運淡水站下車，依循指引標誌搭乘紅26公車或836公車

基隆客運基隆-淡水862公車，於捷運淡水站下車，依循指引標誌搭乘紅26公車或836公車

搭乘指南客運北門-淡海線757公車、樹林-淡海線880公車、捷運丹鳳站-淡海線883公車、樹林-淡海線857公車，於捷運淡水站下車，依循指引標誌搭乘紅26公車或836公車

◎自行開車：

從臺北方向沿臺2乙省道，經過士林、石牌、北投，轉至大度路，過關渡大橋後，進入淡水竹圍、紅樹林後，往淡海方向即可看到路標指示

國道1號（中山高速公路）下五股交流道，往八里方向經107號縣道、103號縣道、臺15號省道過關渡大橋，進入淡水竹圍、紅樹林後，即可看到往淡海方向路標指示

從基隆方向走濱海公路至淡水者，可走臺2號省道沿北海岸，經萬里、金山、石門、三芝，即可看到往紅毛城方向路標指示

淡水紅毛城（圖片來源：Getty Creative）

八里十三行博物館

位於八里的十三行博物館推出「八里好行」線上地圖，由在地館員手繪，以最熟悉八里的視角帶領民眾深度漫遊。路線涵蓋親子遊憩、攝影秘境、文史探訪、單車路線、寵物友善空間與輕鬆步道等多種選擇。

十三行博物館特別推薦以「十三漫遊－零碳輕旅」作為跨年前的暖身遊程，從左岸自行車道出發，途經米倉無限公園、八里渡船頭、生態豐富的挖子尾自然保留區，並享有渡輪與單車租借9折優惠，是結合自然、生態與永續旅行的最佳選擇。此外，持十三行博物館當月門票，還能解鎖「十三門票吃喝加碼」超值活動，超過百家特約店家的餐飲、購物與住宿優惠，包括八里福朋喜來登、將捷金鬱金香及福容大飯店淡水漁人碼頭店等，適合安排兩天一夜的小旅行。

◆十三行博物館交通資訊：

◎大眾運輸：

捷運關渡站1號出口→紅13公車→十三行博物館

捷運關渡站1號出口→紅22公車→八里行政中心(十三行博物館)→十三行路→步行5分鐘→十三行博物館

捷運蘆洲站1號出口→704公車→八里行政中心(十三行博物館)→十三行路→步行5分鐘→十三行博物館

捷運徐匯中學站(集賢路)→927公車→八里行政中心(十三行博物館)→十三行路→步行5分鐘→十三行博物館

捷運板橋站→板橋公車站→963公車→八里行政中心(十三行博物館)→十三行路→步行5分鐘→十三行博物館

◎自行開車：

關渡大橋→臺15線八里方向→中華路→文昌路→博物館路→十三行博物館

臺64線快速道路八里交流道→中華路→八里大道→商港三路→博物館路→十三行博物館

十三行博物館（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：新北市文化局、淡水古蹟博物館、十三行博物館

資料整理：Vinge

