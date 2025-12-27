「閃耀新北1314跨河煙火」 淡水警交管、疏運資訊看這裡！

「閃耀新北1314跨河煙火」訂於114年12月31日在淡水漁人碼頭與八里左岸舉辦。（圖／新北市政府官網）





「閃耀新北1314跨河煙火」訂於114年12月31日在淡水漁人碼頭與八里左岸舉辦，今年煙火規模創下歷年新高，總發數為35,520發，主題為《萬花之河・冬之樂章》，以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀，總長13分14秒。

淡水及八里沿岸都有觀賞區，其中淡水金色水岸河濱公園、海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），及八里左岸河濱公園、水筆仔公園、十三行文化公園、左岸漫步廣場等地點都有絕佳視野。

另外，市政府文化局將在漁人碼頭主會場規劃「閃閃市集」，集結多家特色攤位與餐車，並在主舞台「星光舞台」邀請YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝、全方位樂團，以及壓軸韓國人氣天后HWASA表演，預計將吸引眾多遊客前來參與。

為確保活動會場安全，淡水警分局依據去年勤務經驗，特別強化機動處理組與舞台安全維護警力，於人潮密集區域及重要節點部署警犬隊、防爆小組及空拍機維安警力，並設置13處即時影像傳輸系統，將地面與空中畫面同步回傳至聯合指揮所，形成立體化安全防護網，全面提升突發狀況即時應變能力。

有關交通方面，淡水警分局建議參加活動民眾多善用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車或淡水站轉搭乘紅26公車接駁專車前往，也可以從淡水捷運站步行金色水岸欣賞淡水河畔的景緻及遊憩，沿線往漁人碼頭（3.6km）途中也有淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭（1.8km）等地點，觀賞美麗的跨河煙火。

自行駕車民眾請行駛外環道路，由淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開市區中正東路及中正路壅塞路段。另漁人碼頭活動會場內停車空間有限，腳踏車禁止進入漁人碼頭（包含牽行），周邊YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站）亦暫停開放腳踏車借還車，腳踏車請停至沙崙路、觀海路腳踏車臨時停放區。

啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、中正路2段、沙崙路、濱海路3段道路供汽車臨時停車；並開放觀海路作為機車、自行車停放區。

活動結束後，車輛分三階段放行由第2出口處出場，並一律行駛觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路離開。今年為加快散場速度，除住戶或具其他特殊需求者，將於20時起禁止機慢車自中山路往中正路老街方向行駛，中正路將專供公車與接駁車行駛；另中正路1段、2段與沙崙地區沿線亦將進行交通管制，禁止左轉進入淡水市區（中山路、中正東路等），請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

相關活動資訊可參考新北市政府文化局臉書粉絲團專頁及「閃耀新北1314跨河煙火」網站查詢。